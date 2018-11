Aparecieron carteles en una escuela denunciando a un docente por acoso

La rectora del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Docente "María Inés Elizalde" de la ciudad de Gualeguaychú, llegó el martes a la institución y se encontró con los panfletos que denunciaban por "acoso" y "amenazas en los pasillos" a un docente que dicta clases en el mencionado establecimiento educativo.



Según especificó la docente María Elba Cerrato en la denuncia policial, a partir del hallazgo se dirigió a la Jefatura Departamental a radicar la correspondiente denuncia para conocer el origen de dichos carteles, atendiendo a la gravedad de lo que allí se denuncia: amenazas, acoso y abusos a alumnos de la institución.



"La denunciante manifestó desconocer el origen de los panfletos y ante la gravedad de las acusaciones, radicó la correspondiente denuncia que abrió una investigación a mi cargo", explicó la fiscal Carolina Costa.



"Lo que estamos investigando es el origen de los panfletos, quien los colocó allí, incluso si la institución estaba en conocimiento de lo que allí se manifiesta", agregó la fiscal, a la vez que sumó que "por lo pronto pedí las cámaras del establecimiento y realizaré entrevistas con personal del lugar".



Los carteles que señalan a este docente son la punta del iceberg de una situación que, según confirmaron fuentes de la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, "ya cuenta con un sumario iniciado en el Consejo General de Educación (CGE) por una situación previa de la que dio alerta un alumno".



Según manifestaron estudiantes del Instituto Elizalde a este medio, se han presentado notas en el ámbito del Consejo Directivo a través de los representantes estudiantiles y se entregó una misiva a la dirección en 2017, al margen de una serie de denuncias públicas que circulan en las redes sociales, aunque hasta el momento, de acuerdo pudo constatar este portal, no se han ratificado denuncias en el ámbito penal.



Atendiendo a las garantías constitucionales de los ciudadanos y por tratarse de hechos vinculados a la integridad de las personas, no se da a conocer la identidad del docente ni de las presuntas víctimas, hasta tanto dicha información no tenga sustento en el correspondiente proceso judicial. (Fuente: Reporte 2820)