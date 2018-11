"Estaba débil, con hambre y sed", reveló el albañil que halló a Benjamín

Policiales Hallaron al niño autista que era intensamente buscado en Concordia

Rubén Anibal Romero (34), un albañil que está desocupado por un accidente de trabajo que tuvo en una de sus manos fue quien halló al niño autista que era intensamente buscado en Concordia.El hombre contó al respecto: "Iba con mi hijo y vimos al gurí que venía caminando por la callecita que da al Puente Cambá Paso. Estaba sucio y raspado por las ramas. Se ve que venía caminando por la orilla del arroyo y que las ramas de los árboles lo "rayaron" un poco pero no alcanzaron a lastimarlo. Estaba con hambre y sed. Yo llevaba una gaseosa para mi chico y cuando la vio nos hizo señas. Pobrecito tenía mucha sed, se la dimos y la tomó con tragos apurados, eran como las 19:10 o 19:15."El periodista le preguntó si durante el tiempo que estuvieron esperando a la Policía, Benjamín dijo algo: "No, solo hizo señas que tenía sed. Creo que él lo que quería era ayuda, por lo menos me dio esa impresión"."Estamos muy contentos por la suerte de haberlo encontrado y que esté bien, débil, con hambre y con sed, pero bien y contentos también porque se termina el sufrimiento de su familia. Creo que es una bendición para toda Concordia que ahora está aliviada porque se lo encontró. La pérdida de un hijo, de un ser querido, debe ser lo peor que debe haber y encontrarlo renueva la esperanza de esta familia y la de todos, especialmente aquellos padres que tenemos hijos. Debemos agradecer que hoy se reencontrará Benjamín con su familia y que todos estaremos felices por este hecho, yo particularmente estoy feliz por haber contribuido sin quererlo a que se reencuentre con los suyos", completó Romero en diálogo con diario El Sol.