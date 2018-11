Hallaron al niño autista que era intensamente buscado en Concordia

En la tarde de este miércoles, Benjamín Acosta, apareció. De acuerdo a lo que pudo conocer, el chiquito fue hallado en zona de barrio Camba Paso, un lugar bastante alejado de su casa.El niño fue trasladado al hospital Masvernat donde estaba siendo revisado por personal médico de guardia.El pequeño regresó de la escuela a su casa, ubicada en el barrio San Martín de esa localidad, alrededor de las 16.30 horas del martes, su madre le quitó las zapatillas y cuando regresó del baño, el nene ya no estaba, pudo saber"Benja", como le dicen, no habla y no contesta, sólo hace gestos continuos con las manos y se ríe, destacaron familiares.

"Lo estamos esperando para darle un gran abrazo"

Sus familiares esperaban ansiosos poder tener el reencuentro con el niño. En diálogo con, su mamá se mostró "muy contenta, aunque preocupada aún por cómo está. Lo están atendiendo en el hospital. Hasta que no lo vea, no voy a estar completamente tranquila. Andaba descalzo, en Camba Paso hay mucha basura", afirmó la mujer, minutos después de conocer la feliz noticia."El rastro se perdía en la cortada; si no lo levantó un vehículo, puede ser que el humo de los autos y camiones le hicieran perder el rastro de los perros", destacó su papá respecto de la búsqueda que se extendió a lo largo del día de ayer y este miércoles.Asimismo el hombre afirmó a: "Capaz se quería ir con los abuelos a Los Charrúas. Él conoce bien la ruta que va hacia allá, cada vez que vamos por la ruta señala dónde está Los Charrúas".Su madre no deja de hacerse preguntas sobre el tiempo que estuvo afuera de su casa:A su vez, los papás de Benjamín brindó un agradecimiento "a la policía y a toda la gente que se movilizó para ayudarnos a buscarlo"., puso relevancia su papá.

La búsqueda

En la mañana de este miércoles, personal policial de la comisaria octava de Concordia y efectivos de Minoridad, con el apoyo de la sección Canes, se constituyeron en el domicilio del niño, sobre calle Dr. Florenza 1131, donde la madre de éste aportó el calzado que había usado el día que desapareció.De acuerdo al parte policial, la perra de rastro "Bianca" y su guía, comenzaron la búsqueda desde calle La Pampa y Tte. Ibáñez, dado que testigos afirmaron haber visto a Benjamín por última vez en esa intersección y doblar a la carrera por calle la Pampa en sentido sur-norte.Fuentes policiales confirmaron que la perra seguía con dificultad el rastro hasta esta última arteria y calle Córdoba.