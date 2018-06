Despenalización del aborto: Llantos, abrazos y festejos en la plaza del Congreso

Política Cómo seguirá en el Senado el proyecto de despenalización del aborto

Llantos, abrazos entre desconocidos y bailes fueron las imágenes de la multitud que a las 10 de la mañana apoyó la media sanción a la ley que por primera vez establece el aborto legal en la Argentina, mientras que del otro lado de la plaza del Congreso, en la zona "celeste", menos de cien personas quedaban sin consuelo."¡Vamoooos!" gritaron las cientos de personas que esperaron la votación en la esquina de Rivadavia y Callao al escuchar que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, anunciaba la aprobación por apenas cuatro votos de diferencia."¡Y ya lo ve, y ya lo ve, para los machos que lo miran por TV!", cantaba otro grupo entre los restos de la noche que quedaron esparcidos por Callao.Entre gente que deambulaba envuelta en frazadas y esquivando lo poco que quedaba de las fogatas de la noche, los que apoyaron la ley seguían cantando "¡aborto legal, en el hospital!". Mezclados entre mujeres y adolescentes, varios hombres no tuvieron ningún pudor en sumarse con lágrimas de emoción.Con la voz quebrada, Andina Nachón, de 47 años, cuenta que la primera vez que fue a una marcha de mujeres fue en 1985 y aunque no milita en ninguna organización, no puede contener la emoción: "Se hizo realidad lo imposible, esto es maravilloso, estoy muy feliz".Del otro lado de la plaza, desde Hipólito Yrigoyen hacia Belgrano, donde se concentraron los llamados grupos "pro-vida", todo era desolación.Hubo también algún momento de tensión cuando un par de chicas con los pañuelos verdes que ya se iban de la plaza, fueron cruzadas por un hombre que les gritó "asesinas".