Mujeres celebraron en Paraná la aprobación de la despenalización del aborto

Política Diputados dieron media sanción a la despenalización del aborto

Una importante cantidad de mujeres siguió minuto a minuto el debate sobre la despenalización del aborto. Reunidas en San Martín y Colón de la capital entrerriana, estallaron de algarabía al conocer el resultado de la votación en el Congreso nacional.La funcionaria provincial, Lucy Grimalt señaló que "eran todas nuestras expectativas. Estábamos seguras que en el momento en que se votara, los legisladores y las legisladoras iban a votar a favor de la vida de las mujeres"."Ahora vamos por el Senado y estamos seguros que será ley. La vida de las jóvenes será un poco mejor. Legalizar el aborto quita un manto de culpa y de clandestinidad", manifestó en declaraciones aque "desde que se empezó a tratar el proyecto de ley mi intención es que lo que no fue para mí sea para todas. Soy madre de dos hijos adolescentes. Una es una mujer de casi 17 años. Que mi hija pueda decidir. Yo no lo hice ni lo pensé, pero no había opción. Conozco muchas que han padecido"."Somos muchísimas las involucradas y esto es histórico. Estamos felices por todas las pibas que necesitan de esta ley. Para las chicas necesitamos soberanía sobre nuestros cuerpos", enfatizó.Y completó: "En el Senado no esperamos más que esto. Será ley, no se puede volver atrás".