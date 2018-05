Elevaron terraplenes en Puerto Ruiz ante la eventual crecida del río Gualeguay

El río Gualeguay a la altura de Puerto Ruiz se mantiene estacionario en 3,5 metros según los registros de Prefectura.De acuerdo a los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA) , se espera una crecida del Gualeguay s a partir del 19 de mayo y durante la semana del 21 de mayo y podría llegar a alcanza el nivel de alerta (4.5 m).Atento a este panorama y las constantes lluvias que se registraron, el municipio de Gualeguay trabajó ayer para elevar los terraplenes en Puerto Ruiz.Hasta el momento, no se registraban mayores inconvenientes en la localidad. "Desde hace varios días que se viene trabajando en distintos frentes para evitar anegamientos; el mal tiempo no ha dado tregua y sigue lloviendo (por ayer) no obstante desde el Municipio se ha podido dar respuesta a estos sectores más complicados de la ciudad y Puerto", mencionó el Secretario de Obras Públicas, Guillermo Antola.Ante la situación hídrica y, en pos de prevenir anegamientos, personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad realizó este jueves trabajos de limpieza en desagües en los Barrios Cangurito y 17 de Octubre, al sur de la ciudad.Por las intensas lluvias, desde esa Secretaría Municipal se realizaron tareas de limpieza en zanjones y desagües en sectores de los Barrios Quilmes, Cangurito y 17 de Octubre, teniendo como objetivo primario el normal escurrimiento del agua.