Creció el número de evacuados y hay escuelas que llevan varios días sin clases

Sociedad Cesó alerta para una zona de Entre Ríos y las lluvias empiezan a despedirse

Sociedad Las últimas lluvias complican la situación en el centro y norte entrerriano

Institucionales Vialidad repasó el estado del centro y sur entrerriano por abundantes lluvias

Sociedad Evacuaron un destacamento policial y hay accesos a parajes cortados en La Paz

Las intensas precipitaciones registradas en los últimos días en nuestra región, están causando múltiples complicaciones. El director de Defensa Civil, Lautaro López, confirmó 41 evacuados en la provincia, aunque el número se fue incrementando.Las escuelas no son ajenas a esto, y los caminos rurales que a diario deben recorrer, tanto docentes como alumnos, tampoco están por estos días en óptimas condiciones.Además, las copiosas lluvias, en algunos casos, ingresaron a los patios e incluso al interior de algunas escuelas, por lo que las autoridades educativas tomaron algunas medidas al respecto.Al respecto, la directora departamental de Escuelas de Federación, Mónica Masetto, manifestó que "la Escuela Nº 51 'Tomás Edison', de San Jaime de la Frontera, está ubicada en una zona muy baja. Es muy difícil en estos días acceder a dicha escuela, porque los caminos están inundados. Esa es la realidad que vive actualmente la localidad".Con respecto a la Escuela Nº 60 "Malvinas Argentinas", la funcionaria señaló aque "la misma también está ubicada en una zona muy baja por lo que, cuando se producen lluvias intensas, se inunda todo el sector de acceso. Tal como sabemos, en algunos sectores, las calles están en un nivel un poco más alto que las construcciones; como así también en un nivel prácticamente igual, es porque se trata de terrenos inundables"."Si bien hay temas que sería oportuno charlar con el intendente (Felipe Balcaza), en esos lugares sería muy útil construir alcantarillas o cunetas, para evitar que no se llenen de agua los terrenos. Incluso en el caso de la Escuela Nº 60, cuyo lateral linda con el campo, todo el agua llega hasta el establecimiento porque es una zona llana", sostuvo.Masetto también dijo que "este problema también ocurre en la localidad de Los Conquistadores, dado que la ruta está en un nivel más alto, pero de todos modos se hicieron trabajos en la rotonda de acceso a dicha localidad. El año pasado, se inundó la Escuela Nº 37 'Antonio Galli' y hoy por la mañana (por este jueves), me comuniqué con la directora de la institución, quien me manifestó que este viernes los docentes tendrán jornada institucional. Sabido es que tanto las escuelas técnicas como agrotécnicas de la provincia pueden desarrollar sus jornadas institucionales los días viernes. En este sentido, yo autoricé que los chicos se retiren de las escuela este jueves al mediodía porque un sector de la residencia de las mujeres tenía un importante ingreso de agua".Masetto hizo mención a la situación de la Escuela Albergue Nº 65 "Mungo Sinclair" de Paraje Fortuna: "En este establecimiento se estaba por trabajar en los techos. Incluso esta obra se tendría que haber hecho el año pasado, pero cuando en esta oportunidad los constructores 'abrieron' el techo para trabajar en el, notaron que la parte del cielo raso y las chapas estaban 'descolgados'. Por este motivo, avisamos a las familias que retiren a sus hijos. La parte en la que en peores condiciones se encontraba el techo, es precisamente donde duermen los chicos. Por este motivo, hasta el lunes, los chicos no permanecerán allí por cuestiones de seguridad".Masetto señaló que "en la Escuela Nº 67 'Ana Mc Donald de Mc Neill', también ubicada en la zona de Los Conquistadores, están albergando a algunas personas, ya que las precipitaciones ocasionaron muchos inconvenientes. También en las inundaciones del año 2016, esta escuela albergó a varias familias que sufrieron inconvenientes"."En el caso de las escuelas de Chajarí, y de otras localidades de nuestro Departamento, hasta el momento las autoridades no me avisaron acerca de algún inconveniente", manifestó.Luego señaló que "al haber sufrido nuestra región una sequía durante bastante tiempo, en algunos sectores la tierra se agrietó, por lo que al llover ahora tanto, el agua se filtró por paredes que tenían rajaduras y por los techos. Debido al movimiento que se produjo por la sequía en el suelo, ingresó agua a las escuelas, cosa que antes nunca había sucedido. También debido a la presencia de humedad, se producen cortes de energía eléctrica, por lo que de a poco iremos solucionando algunos inconvenientes al respecto".En otro tramo de la entrevista, Masetto hizo referencia a la situación que atraviesan varios docentes que trabajan en el departamento Federación, provenientes de localidad de los departamentos Feliciano y Federal. En tal sentido, dijo que "sabemos que por las precipitaciones en esas regiones, muchos docentes están con agua en sus viviendas. Asimismo, las rutas están en malas condiciones, dado que hay muchos pozos; además, los docentes deben salir en horas de la madrugada desde su localidad para concurrir a trabajar, por ejemplo, en Chajarí, por lo que están viviendo una situación complicada. Yo les manifesté que,en ese sentido, y presentando una justificación, pueden por el momento permanecer en sus hogares, ya que no vamos a poner en riesgo la integridad humana, por concurrir a trabajar en estas condiciones".