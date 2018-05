Vialidad repasó el estado del centro y sur entrerriano por abundantes lluvias

La titular de Vialidad provincial, Alicia Benitez, repasó junto a los responsables de las zonales del centro y sur entrerriano el estado de la red vial tras las abundantes lluvias que asolan la provincia desde fines de abril.Del encuentro, que se realizó en la sede de Bomberos Voluntarios de Gualeguay, también participó el senador provincial Francisco Morchio.Al respecto, la directora del ente vial comentó que "fueron jornadas muy intensas analizando la situación actual del territorio con las abundantes lluvias. Repasamos algunas conclusiones de la última reunión de gabinete con el gobernador Gustavo Bordet y la necesidad de volver a recomponer algunos caminos que se habían recuperado en el verano. Hay numerosas alcantarillas y tubos que han sido arrastrados por el desborde de diversos afluentes".Además, Benítez recordó que "en el 2016 vivimos un panorama de inundación y Vialidad estuvo al frente de la situación; después pasamos a la sequía que nos permitió trabajar en los caminos pero que en algunos casos no se llegaron a compactar y deberemos reacondicionarlos. La voluntad siempre está reflejada".Finalmente, destacó la importancia de dotar de elementos de seguridad, ropa y calzados a los empleados viales de las distintas zonales.El encuentro contó con la presencia del director sub administrador, Néstor Kemerer; del secretario Coordinador Técnico, Miguel Feltes; del director y sub director de Conservación, Luciano Nani y Fernando Martínez; de la secretaria Coordinadora de la dirección de Administración y Finanzas, Guillermina Garro; del director de Mantenimiento, Horacio Ippolito; del jefe de Cantera Yeruá, José Sena; del jefe cantera Costa del Paraná, Raúl Saavedra; además de los jefes zonales de Gualeguay, Guillermo Borghese; Gualeguaychú, Federico Villanueva; Islas, Alberto Maetta; Uruguay, Rodrigo Romero; Diamante, Daniel Ruhl; Victoria Ivan Schneider; Nogoyá, Oscar González; Paraná, Eduardo Urrutia y Tala, Ángel Sciani.