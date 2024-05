Nevada histórica en Bariloche “no es tan habitual a esta altura del año”

Sociedad Histórica nevada en Bariloche obligó a suspender clases y cerrar el aeropuerto

Este martes el temporal dio una tregua. Al respecto, el periodista Fernando Dalvit compartió aen qué situación se encuentra la ciudad.En primera instancia, el periodista explicó la situación actual: “No está nevando en estos momentos y las calles están despejadas.La Municipalidad, a través del área de Protección Civil estuvo trabajando en diferentes lugares, pero no daban a basto. Bariloche tiene uno de los ejidos más grandes de la Argentina y solo hay tres máquinas para toda la ciudad”.Entre algunas de las complicaciones que tuvieron que afrontar se encuentra el atraso con el dictado de clases: “”.“Venimos de una seguidilla de corte de clases porque la semana pasada fue el 1 de mayo (Día del Trabajador) y el 3 de mayo fue el aniversario de Bariloche. Se va complejizando que los chicos vuelvan a la escuela”, precisó.Dalvit aclaró cuál fue la zona más perjudicada por las nevadas: “. En algunos lugares, los vecinos tienen que transitar por calles aledañas, porque”.. En este momento, la temperatura es de 2,5 grados, pero la sensación térmica en base a la humedad y las condiciones del viento, es de 2,4ºC a esta hora (21:00 del martes). A la madrugada baja aún más, pero lo que complica muchísimo sobre la nieve son las heladas porque hace que las calles o veredas sean pistas de patinaje”.Otra zona afectada es la base del Cerro Catedral, donde hay un metro y medio de nieve. Por este motivo, se aseguró que la empresa concesionaria permitirá la entrada de residentes para disfrutar de la nieve y las propuestas.“LEn 2004 recuerdo una nevada tremenda y mucho más que la de ahora. No está tan complicada, sobre todo la circulación”, recalcó.“Hubo accidentes relevantes y, por suerte, no pasó a mayores. Pero los vehículos quedan rotos. No se trata de quién sepa manejar en nieve o quién tenga la 4x4 más importante. Se trata que cuando hay hielo, los vehículos resbalan. Uno toma precauciones y después viene otro que no las toma. De todas formas,”.Por último, c. Además, agregó: “En julio o agosto, se realiza la Fiesta Nacional de la Nieve y allí también se recibe a muchos turistas y coincide con las vacaciones de invierno, donde viene mucha gente a esquiar o disfrutar de los deportes invernales”.