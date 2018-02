Alexis Zárate, a prisión: la Justicia confirmó condena por el abuso sexual

Sociedad Pedirán que el jugador Alexis Zárate cumpla su condena por violación

El ex jugador de Independiente Alexis Zárate tendrá que volver a la Argentina para cumplir su condena a seis años y medio de prisión por el delito de "abuso sexual" a una joven de 22 años, ocurrido en 2014.La condena había sido dictada el pasado 18 de septiembre por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, pero todavía no estaba firme.Ahora, la Sala II de la Cámara de Casación Penal de La Plata confirmó la sentencia contra el ex futbolista, que actualmente se encuentra jugando en Letonia, por violar a Giuliana Peralta.La defensa de Giuliana Peralta confirmó que recién en un mes saldrá la resolución con el pedido de captura para Alexis Zárate, quien deberá regresar desde Letonia para cumplir su condena.