Pedirán que el jugador Alexis Zárate cumpla su condena por violación

La abogada Raquel Hermida Leyenda, representante de la joven que denunció haber sido violada por Alexis Zárate, dijo que si el ex jugador de Independiente "hubiera sido cualquier hijo de vecino, ya estaría detenido" y adelantó que en la audiencia en la que hoy podría quedar confirmada la condena pedirán que el jugador regrese al país.



Hoy la Sala II, de la Cámara de Casación Penal de La Plata escuchará los fundamentos de la defensa de Zárate, y también los de la parte acusadora, que representa a la joven Giuliana Peralta, para decidir entonces si ratifica la sentencia de primera instancia que condenó a Zárate a seis años y medio de prisión.



Antes de entrar los Tribunales, Hermida Leyenda aseguró: "Giulana se presentó para hablar ante los jueces, viene a pedir que la escuchen porque quiere verlo preso, porque ella sí padeció una condena y la sigue padeciendo. Está tratando de reiniciar parte de su vida, canaliza toda su líbido por el lado del estudio, porque es una universitaria exitosa, pero su vida privada ha quedado estancada siendo tan joven".



Giuliana Peralta, de 22 años, denunció que el 16 de marzo de 2014, cuando ella aún era novia de Martín Benítez, también jugador del plantel profesional de Independiente, fue violada por Zárate en la casa del futbolista mientras su novio dormía.



Hermida Leyenda señaló que "hoy se certifica la complicidad de todos" los involucrados "porque han buscado un lugar donde mandarlo (a Zárate), se fue a un país europeo, pero nosotros lo iremos a buscar donde sea".



"Vamos a pedir que vuelva de Europa, no es (Carles) Puyol", el ex futbolista del Barcelona, de España "ni tampoco es el Rey de la pelota", enfatizó la abogada en la vereda de los Tribunales, en La Plata.



Antes de ingresar al Palacio, Gonzalo Falco, el abogado defensor del futbolista, había dicho que el jugador - quien según sus expresiones se encuentra en Letonia- " no quedará detenido".



"Solamente va a ser una audiencia para ampliar los fundamentos por los cuales yo me quejé de la sentencia en primera instancia. Hoy la Cámara no va a resolver absolutamente nada", aseguró Gonzalo Falco, abogado de Zárate, en declaraciones al canal TN.



"Voy a presentar oralmente la ampliación de los fundamentos por los cuales considero que Alexis debe ser absuelto en este juicio", agregó.

El abogado defensor insistió en que hoy la Cámara de Casación "no va a resolver, ni confirmar, ni absolver porque esta causa va a pasar a estudio" y "tampoco va a resolver la detención de Alexis".



Actualmente, Zárate se encuentra jugando en Letonia, ya que no logró una acuerdo contractual con Temperley que tenía su pase cuando fue condenado, según detalló el abogado.