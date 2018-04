Crimen de Pastorizzo: Romero destacó el rol del fiscal al informar sobre el caso

Policiales Gendarmería intentará desencriptar el teléfono de Pastorizzo

Días atrás, el fiscal que investiga el crimen de Fernando Pastorizzo comentó que tras la ampliación de la declaración indagatoria de Nahir Galarza, quien dijo que los dos disparos que mataron al joven fueron "accidentales", no habrá cambios en la dirección de la causa.El fiscal explicó que para él la investigación está encaminada y que está dirigida a acreditar la relación de pareja entre víctima y victimario. A mediados de febrero, si no surgen "situaciones extraordinarias", la causa sería elevada a juicio oral.Al respecto, Rosario Romero, ministra de Gobierno de Entre Ríos, explicó aque "esto quiere decir que ya se ha reunido la suficiente cantidad de pruebas".En ese sentido, planteó que "la presunta autora del delito ha planteado hacia la prensa, hasta con un representante, la supuesta prueba, sus distintas versiones: primero admitiendo el hecho y luego diciendo que fue un accidente. Imagino que la posición del fiscal de la causa fue ir diciendo lo que ocurre dentro del proceso y no lo que ocurre fuera, que no tiene nada que ver con las pruebas que efectivamente se aportan".Por otra parte, contó que se reunió con Silvia y Gustavo, los padres de Pastorizzo, quienes le indicaron que tienen "mucha confianza en el Ministerio Público Fiscal y en la Justicia". Además, procuraron tener "un perfil bajo, contrario a la defensa, a los padres y quien está sindicada como autora del delito".