Gendarmería intentará desencriptar el teléfono de Pastorizzo

Poco optimismo

Empresas vs forenses

El ingeniero Fernando Ferrari, perteneciente a la Procuración General de Entre Ríos, fue el encargado de la primera pericia.Pero a pesar de toda la información extraída del móvil de la imputada,. Para el Fiscal. Lo que se pretende es recuperar la ubicación geográfica del teléfono de Nahir Galarza y determinar si no se pudo acceder a esa información por presentar algún daño o fue borrada intencionalmente por otro.Por ello,Gustavo Presman es una eminencia en la informática forense de la Argentina. Es Ingeniero Electrónico con una maestría en Seguridad Informática y docente de esa especialidad en la Universidad de Buenos Aires. Pero además trabaja actualmente en el caso Nisman, peritando los teléfonos y computadoras involucradas en la investigación.Este investigador dialogó cony brindó su opinión sobre la posibilidad que Gendarmería logre desencriptar el teléfono que la Procuración de Entre Ríos no pudo. "Creo que no lo van a poder llegar a abrir, aunque todo depende la tecnología que tengan. Gendarmería tiene los dispositivos como para acceder al teléfono, pero hay casos en los que aunque se tenga la mejor tecnología del mundo no se puede descifrar el teléfono", mencionó.Maximiliano Macedo, trabaja en Asegurarte, una empresa dedicada a la resolución extrajudicial de conflictos e incidentes donde de alguna forma interviene la tecnología. Este profesional es Analista en Informática y trabaja en seguridad informática, y muchas veces es consultado como perito de parte en algún caso.En su opinión poder acceder al teléfono de Fernando Pastorizzo "dependerá del nivel de hardware y software que se tenga". Explicó que "la mayoría de los celulares avanzan en la seguridad y cada vez son más seguros para guardar información, lo que va en contraposición del análisis forense, que tiene que tratar de abrir ese celular para extraer la información".Ante este avance de las empresas de teléfonos celulares, "las otras empresas que provén las herramientas para abrir los teléfonos deben ir avanzando en encontrarles vulnerabilidades a esos teléfonos. Es una carrera entre la parte forense y las empresas que buscan asegurar el dispositivo para los usuarios".Pero Macedo contó que", mencionó, y aclaró que, como por ejemplo Google administra las cuentas de Gmail, "pueden brindar historial de búsqueda, de ubicaciones, y otras herramientas que no sea accediendo al contenido del teléfono".