Tuvo que dejar el colegio cuando era niño y con 82 años inició la secundaria

Crisosto Lucero vive en La Humada, una localidad en el oeste de La Pampa, a 400 kilómetros de Santa Rosa. Tiene 82 años, se jubiló hace diez y ahora cursa el primer año del secundario.Había terminado la primaria en 2015: "Hice quinto y sexto. Yo había dejado en cuarto", contó aLucero nació en el departamento de Puelén, llegó a La Humada en 1947 y había empezado a estudiar en Agua Escondida, Mendoza. "Pero tuve que dejar para criar chivas", comentó.Crisosto cuenta que desde chico, y hasta los treinta años, trabajó en el campo. Se metió en la actividad petrolera a pesar de haber llegado sólo hasta cuarto grado. Durante 20 años fue baterista recorredor de los pozos de petróleo. Allí relevaba la producción de los pozos las 24 horas y la registraba en planillas.Comenzó, en ese momento, a tener dificultades por no haber estudiado:En el año 1997 Crisosto regresó a La Humada por las protestas y piquetes de los petroleros en Catriel. En 2007 se jubiló y en la actualidad su familia son sus hijas, María Susana y Felipa. Tiene nueve nietos, además, y otros tantos bisnietos.. Crisosto cuenta: "La seño Neria me ayudó y me incentivó para que siguiera la secundaria. 'Usted tiene capacidad', me dijo". Pero, relata.Durante el día Crisosto va al negocio de una de sus hijas, tres veces por semana, de lunes a miércoles, va a clase y su tiempo libre lo dedica a presidir el centro de jubilados local.Crisosto pudo terminar, en estos meses, Biología e Historia y ahora cursa Lengua y Literatura."Me dan las cosas en la computadora y de ahí estudio", explica el hombre, que a su edad maneja su cuenta de Facebook y hasta usa Whatsapp.Lucero deja un claro mensaje a la juventud: