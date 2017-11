Triste mensaje de la mamá de Antonella: "Tu cuerpito se cansó, luchaste mucho"

"Acá estamos, agarrados de tu manito hasta el último suspiro. Mi amor, tu cuerpito se cansó, luchaste mucho siendo tan niña", escribió este lunes, poco antes de las 6 en su perfil de Facebook Natalia Bazán, la mamá de Antonella, la pequeña que lucha contra la leucemia, que recibió un trasplante de médula y que por estas horas se encuentra en estado extremadamente crítico, sólo a la espera de un milagro.

En la víspera, en distintos puntos del país se soltaron globos de colores con buenos deseos y pedidos por la salud de Antonella.En la víspera, en un extenso y emotivo video, Bazán se dirigió a quienes deben tomar medidas para proteger la salud de todos los entrerrianos. Aseguró que en el Hospital Garrahan hay muchos chicos internados de distintos lugares, pero que en su mayoría son de Entre Ríos."Marchemos, hagamos quilombo. Hay que parar el cáncer, porque hay gente de muchas partes pero la mayoría de los chicos vienen de Entre Ríos. La vida de nuestros hijos no puede ser un negocio con el Parque industrial, la gente que fumiga, Botnia o tantas cosas. Pido que tengan compasión por todos estos guerreros", expresó Natalia visiblemente conmovida.Además, pidió que las lágrimas de su hija no sean en vano ""Hablo porque quiero pedirle a la gente que pase lo que pase con Anto, que toda esta lucha y sufrimiento, no sean en vano", pidió.Luego explicó que "cuando a un chico le agarra cáncer, leucemia, el trasplante no es toda la solución. Cuando a mí me dijeron que mi hija tenía leucemia, me explicaron que lo único que la podía hacer vivir era un trasplante de médula. Nunca pensé que esto iba a ser así. Pensé que llegaba el trasplante y Anto se iba a curar, pero lamentablemente no es así. Esto pasó con Anto y con muchos chicos más".Su mamá confesó que"La quimioterapia los hace mier . . . . Mi hija toleró cinco quimios que destrozaron sus órganos. Cuando llegó el donante nos dijeron: Puede durar una semana, un mes o un año, y Anto todavía está luchando y tengo la esperanza que haya un milagro, y si no es así, sé que se va a convertir en un ángel hermoso".No puede ser que nuestros chicos se nos estén muriendo y que pasen por tanto sufrimiento. Estas lágrimas de mis hijas, tanto dolor no pueden ser en vano y no van a ser en vano porque yo estoy de pie", dijo Natalia Bazán a través de su cuenta de Facebook.Además, sostuvo que no quiere "que otra mamá vea a su hijo sufrir así. Esto no se lo deseo a nadie. En Entre Ríos hay mucho cáncer; no alcanza sólo con ser donante de médula. Hay que buscar una solución y hasta el último suspiro de mi vida voy a luchar contra esto. Algo van a tener que hacer porque me quedan más hijos y no quiero que a otros chicos les pase lo mismo que a Anto"."Mi hija me dijo: 'Mami, vos no tenés que vivir sólo por mí', por eso le pido a la gente que no me dejen sola con esta lucha. Anto le llenó el corazón de amor a mucha gente y no hubo un día en el que yo no le haya dicho 'te amo'. Ahora está dormida profundamente para que no sufra y no se dé cuenta de lo que le está pasando", relató en su video. Las redes sociales se colmaron de mensajes de amor y de fuerzas para toda la familia.