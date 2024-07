UPCN pide un cambio en la normativa sobre licencias para capacitación

UPCN Entre Ríos solicitó formalmente al gobernador Rogelio Frigerio la modificación del Decreto Nº 5703, que otorga una licencia de 20 días hábiles por año calendario a aquellos agentes "que cursen estudios en establecimientos universitarios oficiales o en universidades privadas reconocidas por Superior Gobierno de la Nación" y a quienes "cursen estudios secundarios o especiales", solamente para rendir examen. Además, dispone que debe compensarse el tiempo utilizado para asistir "a trabajos prácticos en horarios de oficina".



El objetivo de este reclamo es que todos los trabajadores puedan acceder a las capacitaciones, dando cumplimiento así a la Ley N°9755, Marco de Regulación del Empleo Público de la Provincia de Entre Ríos, a partir de la cual la capacitación y formación del trabajador público entrerriano adquirió el rango de derecho.



Por esa razón solicitó que en el corto plazo se modifique el Decreto 5703 y se genere "una nueva normativa que amplíe las licencias por capacitación y formación, no sólo en lo relativo a la cantidad de días sino también a los motivos, de modo que no se circunscriba únicamente a los exámenes y abarque a otras instancias".



"En UPCN buscamos promover la igualdad y la ampliación de derechos, y teniendo en consideración a la carrera administrativa", expresó el Gremio en una nota que dirigió al mandatario entrerriano.



Resaltó que "la capacitación es una herramienta fundamental en estos tiempos en que los trabajadores tienen nuevos desafíos en su desempeño cotidiano", y señaló que "frente a una sociedad que les demanda mejores servicios, la voluntad es poder ofrecerlos".



Para UPCN, la formación permanente debe ser considerada parte de la actividad cotidiana de los trabajadores, por lo tanto no deberían tener problemas para hacer uso de este derecho en la jornada laboral y para obtener los permisos correspondientes.



"La capacitación de nuestros compañeros tendrá como efecto la jerarquización de la administración pública. En ese sentido, creemos que promoverla debe ser un compromiso del Estado", expuso además.



Tras remarcar que en los últimos diez años el Sindicato "se ha afianzado como una institución que promueve en forma permanente la capacitación de los trabajadores y sus familias" y que sus políticas de formación "se han venido consolidando y ampliando constantemente", indicó que ya ha firmado convenios de capacitación con diversos organismos y áreas, entre ellas la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Secretaría de Modernización, Ministerio de Desarrollo Humano y Ministerio de Hacienda y Finanzas. Asimismo, el Plan Anual de Capacitación en Enfermería ha sido reconocido por el Ministerio de Salud.



"Venimos transitando un camino de organizar y sistematizar las acciones de capacitación con el Gobierno provincial. Entendemos que ahora hace falta dar un paso más para que la igualdad de oportunidades sea también parte de ese derecho a capacitar", remarcó por último UPCN.