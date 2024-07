Cristina compartió un video que critica la investigación del ataque en su contra

“La verdad de la milanesa”. Con una frase, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió en sus redes sociales un video hecho por jóvenes en el que se critica la investigación del intento de asesinato en su contra, ocurrido el 1 septiembre de 2022.La agrupación llamada La Liga de la Justicia Social (@laligadelajusticiasocial), había posteado el video el viernes último bajo el título “La verdad sobre el atentado a CFK” en la que relata los “detalles turbios” de la investigación del caso, que está en pleno juicio oral, cuyas audiencias se retomarán este miércoles.Según explicaron allegados a la ex presidenta, ella estaba en su casa mirando las redes cuando se cruzó con el reel y tomó la decisión de compartirlo. “Como hace cualquier persona”, comentaron. Se especula con que la presidenta pueda declarar como testigo en el juicio del caso del que es víctima en la segunda semana de agosto, pero no hay información oficial que lo confirme.“Este juicio es solo contra los autores materiales del hecho; es decir, contra quienes apretaron el gatillo”, dice uno de los jóvenes mientras pedalea una bicicleta por algún lugar del Área Metropolitana de Buenos Aires. Lo que busca el video es resaltar que el Poder Judicial nunca avanzó con la investigación sobre los autores intelectuales del atentado “que idearon y financiaron” el ataque.Tal como sostiene la representación legal de la ex presidenta, en el video los jóvenes de La Liga de la Justicia Social -una agrupación que nuclea integrantes de diversos espacios del “campo nacional y popular”- remarcaron el presunto vínculo de Fernando Sabag Montiel, autor material del intento de asesinato, con la familia del actual ministro de Economía, Luis Caputo.“Sabag Montiel recibía guita de la familia Caputo”, dijo una joven en el video compartido por Fernández de Kirchner en Instagram y en TikTok. “Pero adivinen: para los jueces de Comodoro Py una cosa no tiene que ver con la otra”, agregó otra mujer en el video, donde se destaca que Caputo, “además de financiar Revolución Federal” (el partido que integraban Sabag Montiel y el resto de los implicados en el caso) fue el único que no repudió el atentado, además de Patricia Bullrich y el presidente Javier Gerardo Milei.“Y ya que hablamos de Bullrich, hablemos de su nuevo emprendimiento: encubrimiento de crímenes”, acusó en el video la comediante Luana Pascual. En el repaso de lo que Fernández de Kirchner considera la trama de encubrimiento, los militantes destacaron el rol del ex secretario de Seguridad Interior en el gobierno de Macri, Gerardo Milman, quien según declaró un testigo a la Justicia fue escuchado en un bar hablar del atentado unos días antes de que ocurriera. Se le atribuyó la frase: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.Los jóvenes de La Liga de la Justicia Social destacaron que la Justicia le secuestró el teléfono a Gerardo Milman pero, con sarcasmo, agregaron: “Lástima que fue cuatro meses después”. Y explicaron que durante ese lapso de tiempo una secretaria del funcionario borró el contenido de los celulares en una oficina de la actual ministra de Seguridad nacional.Sin decirlo, se referían a Ivana Bohdziewicz, una de las secretarias del diputado Milman, quien confirmó ante la Justicia que había borrado su teléfono porque no quería que “se filtraran sus fotos íntimas y que para ello se había asesorado”.La mujer aseguró que su amiga -y compañera de trabajo, Carolina Gómez Mónaco- la llevó hasta una oficina de la por entonces precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio donde estaban Milman y un perito, para realizar el borrado del contenido del teléfono. Según explicó, como estaba muy preocupada ante la posibilidad de que se filtrara información privada, aceptó las recomendaciones para limpiar el aparato.Los jóvenes destacaron también que, entre las irregularidades, el propio Milman entregó a la Justicia un celular cuyo modelo salió a la venta después de septiembre de 2022, con lo cual resultaría imposible que haya sido el aparato que tenía al momento de la supuesta conversación que el testigo aportó a la Justicia.Otro enigma vinculado a los teléfonos que resaltaron desde La Liga de la Justicia Social y que replicó Cristina Fernández de Kirchner gira alrededor del aparato que tenía Sabag Montiel al momento de intentar quitarle la vida a la ex presidenta. “Se rompió justo al día siguiente del atentado. ¡Qué casualidad!”, ironizaron. Sobre este punto, se abrió otra causa judicial para investigar por qué ese celular, si ya estaba bajo custodia policial, apareció roto.El teléfono de Sabag Montiel será peritado otra vez el 13 de agosto a las 10 horas, por disposición del Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) a pedido de la fiscal Gabriela Baigún. Es una medida de “instrucción suplementaria”. Según un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) aún existe alguna posibilidad de recuperar la información del dispositivo.“Lo más importante de este juicio es lo que falta. Lo que sí queda claro es una cosa: el Poder Judicial está violando sistemáticamente los derechos de Cristina igual que en todos los procesos judiciales donde está acusada”, concluyeron en el video y le atribuyeron la responsabilidad a un “grupito muy chiquito de Comodoro Py” vinculado a sectores políticos “sin medir las consecuencias”.