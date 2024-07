Se realizó la apertura del Programa de Fortalecimiento a Concejos Deliberantes

Formación y compromiso

Sobre el Programa

La vicegobernadora Alicia Aluani, junto al ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, Manuel Troncoso, encabezaron el acto de apertura del Programa de Fortalecimiento a Concejos Deliberantes. Esta propuesta de la Vicegobernación de Entre Ríos y el Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, está destinada a la formación y actualización de los legisladores en el ámbito municipal. La actividad se llevó a cabo este viernes por la mañana en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Seguidamente, se dio inicio al primer módulo del Programa.Acompañaron el acto la titular del Instituto de Formación Legislativa de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Ivana Balbi, y el secretario de Gobiernos Locales de Entre Ríos, Miguel Heft.También participaron los senadores provinciales Rafael Cavagna, Gustavo Vergara, Nancy Miranda, Claudia Silva, y Gloria Cozzi; el secretario de la Honorable Cámara de Senadores, Sergio Avero; la prosecretaria de la Cámara, Sara Foletto; y la coordinadora Julieta Sosa. Asimismo, estuvieron presentes autoridades de diversos municipios, legisladores de la Cámara de Diputados, concejales de distintas localidades de la provincia, representantes de universidades públicas y privadas, y funcionarios provinciales y municipales.Durante la apertura la vicegobernadora agradeció al equipo del Ministro de Gobierno, al Instituto de Formación Legislativa y a las universidades por su apoyo. “Sé del compromiso y sé que eso habla de que ustedes están muy ávidos de conocimiento para hacer la mejor tarea posible en cada uno de sus lugares”, destacó la vicegobernadora al referirse a los presentes. En ese marco, resaltó la importancia de la tarea legislativa “a nivel comunal, institucional y de territorio, porque ustedes son los que llevan y están a cargo de las políticas públicas a nivel local”, y resaltó el rol de los legisladores de “mantener lo que tanto nos ha costado, que es sostener la democracia”.Asimismo, la mandataria hizo hincapié en la continuidad del Programa: “El hecho de que tengamos un nuevo programa de capacitación nos da la pauta del compromiso desde el inicio de esta gestión y eso nos enorgullece. También quiero decirles que ya es la tercera capacitación que se lleva a cabo para que ustedes, los referentes de cada lugar, puedan formarse, actualizarse y lleven ese conocimiento a sus comunas y municipios”.Por último, se refirió a que “estos encuentros hacen que tengamos políticas públicas efectivas para el sostenimiento de la democracia y para el desarrollo de una comunidad. Yo confío en que estas capacitaciones los doten de herramientas, conocimientos y experiencias para que puedan desarrollarse a nivel local y puedan afrontar los desafíos en sus ciudades y comunas”, concluyó.Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, destacó el saludo del gobernador, Rogelio Frigerio, y explicó que “por motivos de fuerza mayor no ha podido estar con nosotros, pero que viene impulsando y alentando este tipo de instancias, de hechos políticos y de decisiones”.Además, el ministro remarcó la “disposición permanente de Juntas, Comunas y Municipios, trascendiendo más allá de los colores políticos. Acá el desafío que tenemos como Provincia y como Nación es mucho más importante que los colores y las banderas políticas”.Al referirse a los concejales y beneficiarios del programa, Troncoso expresó que “tienen un rol fundamental. Más allá de la técnica legislativa, de la producción de normas locales, son el primer eslabón de una cadena y de una polea de transmisión. Primero de información porque están en contacto permanente con el vecino en sus ciudades, en sus pueblos, en sus juntas, en sus comunas, en los municipios. Son de alguna manera una suerte de mesa general de trabajo, donde reciben opiniones, quejas, reclamos y encaran un rol que trasciende mucho más la actividad legislativa”.Finalmente instó a “brindar a la sociedad lo que nos pide, que es capacitarnos para cada día gobernar mejor”.Respecto al desarrollo de la capacitación, la titular del Instituto de Formación Legislativa de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Ivana Balbi, explicó que: “La apertura es el único de los cinco módulos que se desarrolla de manera presencial en Paraná, y los siguientes serán virtuales. Esto hace referencia a un pedido de nuestra vicegobernadora para que no sea tan costoso y que todos los participantes tengan acceso a todos los contenidos”. Además, indicó que desde el Instituto de Formación Legislativa “hemos contado con el apoyo de la secretaría de Gobiernos Locales para poder llegar a toda la provincia y hemos tenido una convocatoria muy buena” y manifestó su agradecimiento “a las universidades que han colaborado con nosotros por su predisposición y por su excelencia académica”.El secretario de Gobiernos Locales de Entre Ríos, Miguel Heft, agradeció al Ejecutivo Provincial por la confianza en la secretaría de Gobiernos Locales para llevar adelante esta iniciativa. “El gobernador Frigerio sabe de la importancia del rol que tienen los concejales en toda la provincia y nos ha pedido que estemos en el mayor contacto posible con todos ellos”, expresó. También valoró la participación de los concejales de diferentes municipios de la provincia que se sumaron a esta capacitación: “Quiero agradecerles no solamente el esfuerzo que hacen para estar aquí, sino por la valentía de haber asumido el compromiso para trabajar en pos del bienestar de la comunidad”.Este programa fortalecerá dará respuesta a los 83 municipios entrerrianos, que cuentan con 700 concejales de diversas fuerzas políticas, facilitando las herramientas necesarias para abordar la labor legislativa de manera eficiente a partir del conocimiento académico brindado a través del cursado de diversos módulos.A través de esta propuesta se pretende generar una instancia de formación específica que integre saberes con la función y el propósito de quien legisla, ampliando conocimientos en la gestión parlamentaria y promoviendo una mirada crítica y reflexiva que permita desarrollar propuestas transformadoras.Entre los principales objetivos se busca adquirir conocimientos teóricos, metodológicos, técnicos e instrumentales que permitan optimizar las prácticas laborales legislativas en el ámbito municipal, contribuir a fortalecer el liderazgo de los concejales con herramientas concretas que mejoren su labor, promover la calidad legislativa y fortalecer las instituciones democráticas.