Murió la hija del diputado nacional Ricardo López Murphy

Analía Elena López Murphy, hija del diputado nacional Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal), falleció en las últimas horas luego de luchar por varios años contra una dura enfermedad (de la que no se conocieron detalles).



El propio Ricardo López Murphy, su padre, lo anunció a través de sus redes sociales.



La situación de Analía había sido revelada por el diputado a finales de 2022, en una entrevista con Luis Novaresio, cuando contó que un familiar cercano padecía una enfermedad muy delicada.



La mujer tenía 47 años.



Además de Analía, López Murphy tiene otros dos hijos: Pablo y Ezequiel. Ambos economistas, como su padre.



“Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analía Elena López Murphy”, posteó el economista en X.



Analía había recibido tratamiento en Estados Unidos. Esa situación, fue muy dura para el diputado nacional que atravesó momentos de mucha tristeza y confusión, según reveló.



“Tengo un familiar enfermo, en términos muy delicados, y obligué al resto de mi familia a un esfuerzo supremo para sustituir lo que debió haber sido mi rol”, explicó ante Novaresio.



Y amplió: “Cuando yo tomé los compromisos cívicos que tomé, no pensé que iba a afrontar los dilemas que afronté”.



“Hay una parte muy delicada y muy dolorosa que viví y la pude parar. La otra parte no. Fue la única vez en mi vida, y lo digo con gran dolor, que sentí un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho poder cumplir con mi deber. Lo he hecho, pero me ha costado”, agregó.