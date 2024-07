“Sin solucionar el deterioro de salarios docentes, la Universidad no funciona”

Política Docentes universitarios evalúan no empezar el segundo cuatrimestre

La puja entre el Gobierno y las universidades públicas de todo el país por la cuestión presupuestaria aún continúa. Ahora, tras una primera mitad de año convulsionada a causa del conflicto, los gremios anunciaron que ya evalúan nuevas medidas para lo que resta del ciclo lectivo. En este marco, adelantaron que consideran no arrancar el segundo cuatrimestre a menos que se llegue a un acuerdo salarial con los docentes y que planean convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria en septiembre.la secretaria gremial del Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria de Entre Ríos (SITRADU), Sofía Cáceres Sforza. “Un cargo inicial es de 150.000 pesos y ese monto se traslada a toda la jerarquía”, destacó.Para la gremialista, “sin solucionar el deterioro de los salarios de los docentes universitarios, la Universidad no funciona”.“El aumento del presupuesto que se le arrancó al gobierno nacional a partir del 23 de abril, que las universidades todavía no cobraron porque fue una promesa para el segundo semestre, fue solo para el funcionamiento mínimo, es decir, el pago de servicios”, repasó. Y cuestionó: “Salarios docentes, becas, comedores, infraestructura, investigación y extensión no tuvieron ningún tipo de aumento ni atención, en el marco de un deterioro que viene de hace muchos años, pero que en un contexto de tarifazos, inflación y devaluación, tiene otro impacto y ese incremento presupuestario no es suficiente y sin salarios docentes acordes, tampoco funcionará la Universidad”.Cáceres Sforza comentó que “la docencia de la Universidad Nacional de Córdoba decidió no tomar los exámenes de estas fechas” y, según acotó, la docencia universitaria entrerriana “evaluará si inician o no las clases o si se irá un plan de lucha escalonado”.