“El acuerdo salarial deja una situación amarga”, dijeron desde ATE Jubilados

Tras conocerse que, en la última reunión paritaria, los gremios estatales y docentes acordaron con el gobierno provincial un aumento de un 5% para julio y un ajuste en agosto acorde a la variación del Índice de IPC, además de una suma fija no remunerativa de $120.000 para trabajadores activos,dialogó con la representante de ATE jubilados, Juana Avalos, para conocer su opinión al respecto.“Evaluamos realizar una presentación porque creemos que esto no corresponde, la constitución dice que cuando uno da una recuperación salarial lo tiene que hacer también para los jubilados y se traslada a la obra social. Están evitando el articulo 82 inciso C de la Constitución. Es una manera de ir recortándole a los jubilados”, precisó.En este sentido, amplió: “Los aumentos deberían ir directamente al haber, los jubilados nacionales están mucho más empobrecidos que los provinciales”, dijo.Asimismo, la representes de los jubilados, mencionó que “está muy bien que los activos reciban un incremento porque el costo de vida es altísimo y los salarios, están bajos. Cobran entre $600.000, $700.000 y $900.0000 y hay casos que mucho más, pero si tenes hijos, los montos bajos no te alcanza para nada”.“En el caso de los jubilados muchos tienen gastos de medicamentos. Esperábamos recuperar el 19,5%, esto no se logró. El gobierno encontró la manera de evitar un aumento que nos corresponda y que sirva en todo”, concluyó.