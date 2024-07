Troncoso, sobre paritarias: “Estamos en un contexto de esfuerzo colosal”

El ministro de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, Manuel Troncoso, participó en el programadepara hablar sobre las recientes negociaciones paritarias con gremios docentes y estatales, y los desafíos de su gestión. Tras una jornada de reuniones simultáneas con representantes de ATE, UPCN y los gremios docentes, Troncoso compartió su perspectiva sobre los logros y dificultades enfrentadas."Estamos satisfechos porque la situación es compleja en cuanto a recaudación. La caída de 25 puntos en la recaudación fue estrepitosa, pero con el compromiso del gobernador y la sensibilidad social, siempre dejamos claro que. Estamos haciendo el mayor esfuerzo", expresó Troncoso y agregó que "en el caso de los docentes, se fueron con esa aclaración a caminar 'las bases', como dicen ellos"."Estamos muy satisfechos con la recepción de la paritaria estatal, con ATE y UPCN firmando ambos. La oferta es buena por el contexto. Yo pagaría la inflación y, si pudiera pagar para recomponer, lo haríamos, pero en un contexto de escasez estamos haciendo el máximo esfuerzo", comentó.Al ser consultado sobre el desfase entre salarios e inflación, Troncoso, explicó: "Con UPCN y ATE no se discutió mucho sobre números específicos, sino sobre el reconocimiento del deterioro salarial. Con los docentes recibimos un número informalmente, pero entendemos que negociar alrededor de un número es difícil dadas las condiciones económicas y la incertidumbre sobre la recaudación futura".En cuanto a los acuerdos alcanzados, detalló: "El trabajador va a recibir un 5% en julio con una inflación del 4,6%, además de un aumento del 3% de aporte a la caja.. No estamos discutiendo salarios; estamos salvaguardando que el trabajador no siga perdiendo poder adquisitivo. Hace mucho que no se recompone el piso mínimo salarial docente y estamos ofreciendo un aumento de diez puntos. Hoy está en $379.000 y con la oferta lo llevaríamos a $418.000".Sobre la exclusión de los jubilados del bono, Troncoso, comentó: "Entendemos la importancia de la suma fija para los jubilados, pero estamos en un contexto de esfuerzo colosal. Sabemos lo difícil que fue trabajar los tres puntos de la alícuota y las resistencias que generó.Asimismo, agregó que el gobernador está preocupado por la situación de los jubilados y que se evaluará mes a mes., aseguró.Por otro lado, y sobre la gestión, el ministro de Gobierno, destacó: "Nos tocó asumir un compromiso de sacar la provincia adelante, enfrentando calamidades como el tornado en Villaguay y dos inundaciones en Concordia. En la macroeconomía, podíamos prever un contexto de recesión, pero la prudencia del gobernador y su templanza están empezando a reflejarse en hechos políticos concretos"., indicó Troncoso.Al referirse a su experiencia al asumir el Ministerio, afirmó: "Me encontré con un estado de situación bastante ordenado gracias a mi antecesora. El gobernador nos pidió que el Ministerio de Gobierno y de Trabajo fuera una ventanilla única para recibir y gestionar todos los pedidos y reclamos de los intendentes y municipios".Finalmente, Troncoso subrayó la importancia de las reuniones de gabinete en cada localidad: