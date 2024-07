Robos realizados por policías en Gualeguay: para Erro, “es una causa grave”

¿Cómo se encuentra la causa?

Desde comienzos de este 2024, han ocurrido una serie de 30 robos en la ciudad de Gualeguay que generó preocupación en la población. Uno de las víctimas fue Luis Erro, quien fue intendente de la localidad, que fue víctima de varios de ellos.Este lunes por la noche, dialogó con, que se emite por, en donde profundizó el caso particular que vivió en los últimos siete meses: “. Soy subsecretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires actualmente y uno notaba que no solo por los robos a Luis Erro, sino que a mi sobrino le robaron siete veces, tengo amigos y periodistas que también le robaron dos o tres veces”.Además, detalló que “. No sé si decir risueño o lo increíble es que la persona que nos robó lo descubrieron esa misma noche las cámaras de seguridad. No robándonos a nosotros, sino en otro lugar. Al otro día vino a constatar el robo y vino a decirnos por qué no le dejamos el candado abierto porque en algunas oportunidades nos dijeron que dejásemos la puerta abierta que ellos custodiaban, los mismos que nos estaban robando”.Por tal motivo, aseguró: “Acto seguido, un vecino los encontró robando y están las imágenes. Denunció a Fiscalía y ahí después de once robos y que ninguno de los hechos fue investigado como correspondía. Hicieron un allanamiento. Hay un detenido y ahora hay otra oriunda de Victoria. No sé por qué no se lo detuvo en el momento”. En la misma línea, remarcó que en los videos “l”.A raíz de la disculpa que ofreció Roncaglia durante el fin de semana por lo sucedido, Erro expresó: “Prefiero que se ocupe. Hay muchas responsabilidades y no creo que sean dos policías solamente. Sé que la seguridad es un tema muy complejo, pero en este caso que no venía bien, preferiría que el ministro de Seguridad se ocupe de lo que está pasando en Gualeguay”.Ante la consulta de que si estima que los robos en su vivienda y zonas aledañas se trataría de una banda organizada, el ex jefe municipal manifestó “creer que sí” se trataría de una situación de ese nivel. En el avance de la causa, comentó: “Hoy nos constituimos como parte querellante. Estamos esperando la respuesta del Poder Judicial, que todavía no la tenemos”.”, señaló. Por otro lado, afirmó que no conoce a ninguna de las dos personas implicadas en los robos. “Son muchísimos los damnificados y no se han encontrado todas las cosas”, resaltó. Además, confirmó que los ladrones están involucrados “en varios de los (robos) a los domicilios”.”, aseveró.Dos policías de la Comisaría Primera de Gualeguay fueron imputados a raíz de estar involucrados en algunos robos en la mencionada localidad. En los allanamientos y requisas se secuestraron elementos sustraídos en distintos hechos. La Justicia está actuando y estos funcionarios fueron pasados a disponibilidad.A raíz de este allanamiento, se detuvo a un hombre que fue derivado posteriormente a la causa en Gualeguay, detalló LT39 Noticias.