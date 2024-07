Destacan la importancia del Congreso Federal del Cultura y Comunicación

Este viernes se realiza en Paraná el Congreso Federal del Cultura y Comunicación - Regional Entre Ríos; un evento caracterizado como “de suma importancia para el fortalecimiento y la defensa de nuestra cultura y comunicación”.Este encuentro es impulsado por las centrales de los trabajadores, la CGT y las CTA Autonoma y CTA de los trabajadores y las diputadas nacionales Carolina Gaillard y Blanca Osuna. El objetivo de este encuentro, es “construir un plan de acción nacional que garantice el acceso a la cultura y la comunicación como un derecho humano, garantizando los derechos laborales de sus trabajadores y con el fin de delinear un plan de acción como estrategia federal de la cultura y comunicación que mejore las regulaciones, el financiamiento y la organización institucional”.En diálogo con, Osuna entendió que el encuentro, “es definitorio para avanzar en estrategias que realmente arrimen las voluntades de quienes vienen trabajando en cultura, esto es producto de esfuerzo, de dolor, de trabajo, compromiso y esperanza y seguramente saldrán aportes claves para el Congreso Nacional de La Plata”.Por su parte, Guillermo Tello, de la Multisectorial Audiovisual, afirmó que “la cultura es muy amplia, desde el mundo del trabajo hasta el del arte, por eso en varias provincias del país se están reuniendo pre congresos similares a éste para expresar que no van a dejar que la cultura deje de ser democrática, amplia y justa para todos los argentinos y eso es lo que planteamos, repensar la cultura para pensar de nuevo un país desde la cultura, apoyado en la cultura y la comunicación para lograr una sociedad un poco más justa”.Finalmente, la diputada Gaillard mencionó que “estamos muy felices por la convocatoria de este pre congreso, hemos trabajado mucho. Ahora hay una política del gobierno nacional de desfinanciar y desmantelar los organismos culturales, de atacar directamente a la cultura, de perseguir a los periodistas, y para nosotros garantizar el acceso a la información pública es un derecho y la información pública es fundamental porque no está intermediando el mercado. Cuando hay presencia del Estado, garantiza que haya acceso y eso es más y mejor democracia y lo mismo ocurre con la cultura”.“Tenemos que trabajar en un plan hacia adelante. Hoy lo público se defenestra desde el gobierno nacional y el Estado es fundamental para apoyar y fomentar la cultura; sin apoyo del Estado las salas culturales no podrían existir en Paraná ni en ningún lugar de la provincia; lo mismo pasa con las películas argentinas. Por eso hay que apoyar a la cultura y sus hacedores”, indicó.El Congreso Federal de Cultura y Comunicación se realizará el 30 de agosto en la provincia de Buenos Aires, y que contará con la participación de representantes de todas las provincias.