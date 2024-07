Diógenes de Urquiza asumirá el cargo de secretario de Deportes de la Nación

Foto: Diógenes, sentado a la derecha, junto a Daniel Scioli Crédito: NA

Tras la salida de Julio Garro de la subsecretaría de Deportes, el Gobierno confirmó su reemplazo y es Diógenes de Urquiza.



Hasta ahora se desempeñó en el Ente Nacional de Alto Rendimiento (Enard) y entre 2018 y 2019 ya estuvo en Deportes, durante la gestión de Cambiemos.



El Gobierno decidió la salida de Garro luego de sus polémicas declaraciones en las que pedía que el capitán de la Selección, Lionel Messi, pida disculpas públicas por la controversia que se generó con Francia por cánticos racistas durante los festejos por la obtención de la Copa América.



El Gobierno emitió un comunicado en su cuenta de X en el que anunciaba el desplazamiento de Garro: “Ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección argentina, campeona del mundo y bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser subsecretario de Deportes de la Nación”.



“Sucedió que un cántico generado en la alegría del vestuario después de un triunfo costoso, se hicieron una serie de comentarios y el subsecretario (Garro) hizo una apreciación que al Presidente no le pareció. Cuando el episodio tuvo repercusión, el Presidente me lo comentó inmediatamente”, contó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en diálogo con Radio Mitre.



Y agregó: “Me dijo (Milei): ‘¿Qué está diciendo? No tiene nada que ver con lo que pensamos’. Fue escalando en la opinión pública, el subsecretario me mandó unos mensajes diciendo que ponía a disposición la renuncia y se la aceptamos”.



“Lamento mucho si mi comentario ofendió a alguien, esa nunca fue mi intención, y por ello puse mi renuncia a disposición, aunque siempre voy a estar del otro lado de la discriminación en todas sus formas”, escribió Garro en sus redes sociales en la noche del miércoles. Y concluyó: “Les envío mis deseos de éxito al Gobierno en este camino de transformación y a todos los deportistas olímpicos y paralímpicos que nos van a representar como atletas ante el mundo en París 2024″.



El exintendente de La Plata había llegado a la Subsecretaría de Deportes a mediados de marzo en reemplazo del representante de futbolistas Ricardo Schlieper, también hombre de confianza de Macri. Fuente: TN