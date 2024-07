El Secretario de Agricultura afirmó que los productores necesitan “libertad”

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, remarcó que “los productores necesitan libertad para hacer lo que saben hacer” y enfatizó que “cambió el viento, por eso es momento de ayudar”.Iraeta hizo declaraciones en el marco de su visita a la 136 exposición Rural y señaló que la Argentina “tiene 80 años de malas políticas y mala gestión”. Además, aseguró que su Secretaría va a estar acompañando a todos los productores y que está alineada a las ideas del gobierno de “desmalezar” para “volver a florecer”.Sobre el panorama actual, el funcionario consideró: “La Argentina es compleja, pero no está compleja de ahora. Tenemos 80 años de malas políticas. Tenemos muchísimos años de mala gestión. Y entiendo que es un momento en el cual ha cambiado el viento. Y como ha cambiado el viento, yo creo que es el momento de ayudar”, dijo a-No. En todo lo que tiene que ver con la producción, en todo lo que tiene que ver con la tecnología, con el avance, con el agro en sí, la Secretaría funciona. La Secretaría está funcionando y la idea nuestra es que siga funcionando. Estamos alineados con las ideas del gobierno en el sentido de que hay que liberar. Hay que desmalezar. Hay que cortar el cardo. Hay que cortar la cicuta. Y dejar que el sol entre y que volvamos a florecer.Sobre las necesidades de los productores, afirmó que “lo que necesitan es libertad para hacer lo que saben hacer que es sembrar, criar vacas, ordeñar, y hacer el resto de cosas que hacen los productores”. Pero sobre esa libertad, Iraeta consideró que se encuentra coartada y celebró los “cambios de vientos”.Hacia el final, los presentes hicieron otra pregunta del millón: “¿Va a ser una Secretaría de puertas abiertas tanto para la prensa como para los productores?”.“Absolutamente. Por ahí me vas a hacer una pregunta que no la voy a saber contestar. Por ahí yo te voy a hacer una pregunta que vos no me vas a saber contestar. Pero dialogar, vamos a dialogar siempre”, aseguró a