Ríos: "El peronismo está en un proceso de debate y reordenamiento interno"

Enrique Ríos, Concejal por el PJ en Paraná, estuvo en el programa, de, y analizó la situación política actual.“El peronismo no está quieto, estamos en un proceso de debate interno, de reacomodamiento, de charlar entre los compañeros. Hay un peronismo militante activo en las seccionales de Paraná y en la provincia. El peronismo viene desarrollando sus actividades sociales habituales. Hay un debate interno que se está dando dentro de las bases del peronismo y eso le hace bien”, dijo.Indicó que “tal vez sea el momento de ir construyendo nuevos líderes, con una metodología distinta, con una visión más horizontal de la política y con nuevos actores que creo que tienen representatividad muy importante como para poder encarar ese proceso de liderazgo en el peronismo”.Consultado respecto a la decisión del senador Edgardo Kueider de acompañar la Ley Bases, opinó: “Se ha perdido un debate interno, una representatividad social política el peronismo que lleva a algunos desencuentros o falta de alineación de los cuadros. Kueider ha hecho público cuál ha sido su posicionamiento, no lo comparto. El peronismo necesita recuperar la credibilidad perdida. Si ponemos el acento en discutir la decisión de Kueider, creo que nos estamos equivocando. Kueider es una consecuencia de un proceso de construcción que nos fue alejando de la gente, que no nos permitió ir haciendo una lectura de cuál eran las expectativas, las necesidades y las esperanzas de la gente. Eso originó que hoy nos tengamos que reacomodar a un escenario de oposición. Tenemos que ver en qué nos hemos equivocado para corregir esos errores”.Consideró que el peronismo “debe rediscutir una metodología de construcción política, una práctica política, recuperar la ética en el ejercicio de la política. Hay grandes dirigentes en Entre Ríos, en el caso puntual de Paraná, como la Dra. Rosario Romero, que ha logrado capitalizar el electorado en Paraná, ha mantenido esa representación política. Creo que el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, también es uno de ellos”.“Hoy pensar la definición de una estrategia electoral para el 2025, sin tener en cuenta la opinión política de Paraná y Concepción del Uruguay, es imposible. Necesariamente a la hora de definir quiénes, cómo y de qué manera, estará expresada la opinión de estos referentes”, señaló, al mismo tiempo que indicó que “si las figuras de Bahl y Bordet tienen que estar en las boletas de la próxima elección es algo que el peronismo deberá ir rediscutiendo. Hay un proceso en construcción. Son figuras que hoy por hoy tienen representatividad. Más allá de los nombres, hay que rediscutir una práctica y proyecto político, luego los nombres de quienes lo llevarán adelante”.Sobre la Reforma Política en la provincia, dijo que “nuestro espacio se manifestó a favor, pero otros sectores del peronismo manifestaron otra posición. En el peronismo se está discutiendo, charlando. Venimos trabajando en el debate y participación activa. Se ha manifestado la necesidad de cambiar la herramienta electoral. Hay que modernizarla, hay que garantizar mayor participación. Daremos el debate en las instancias que ofrezca el partido”.Por otra parte, indicó que “siempre ha habido Kueiders en el peronismo. Así como el peronismo tiene una tradición histórica de gente que ha dado mucho por el peronismo, también tenemos expresiones que han sido detractoras y han traicionado las banderas históricas del peronismo, como lo ha habido en otros partidos”.Respecto a la ciudad de Paraná, dijo que “hay una ciudad ordenada, un plan de obras organizado, con personal municipal. Los paranaenses están disfrutando su ciudad, un estado municipal activo, que brinda todos los servicios en un marco económico muy difícil. Al tener un municipio ordenado y una voluntad política, se está haciendo mucho. Muchas obras se hacen con recursos municipales. Se ha tratado de mantener las paritarias para que acompañen el proceso inflacionario”.