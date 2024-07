Bullrich habló del caso Loan: “No creo que haya complicidad del poder político”

A un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña -el niño de 5 años desaparecido en la provincia de Corrientes- Patricia Bullrich se refirió este sábado a la investigación por su paradero, dio detalles de las últimas medidas tomadas en el marco de la causa e hizo una defensa al gobernador Gustavo Valdés tras las críticas en su contra. “No creo que haya complicidad del poder político”, aseguró la ministra de Seguridad de la Nación.



Sus declaraciones fueron en diálogo con el programa Modo Plager por Radio Rivadavia, donde la funcionaria brindó una entrevista en la que destacó el accionar de sus fuerzas para resolver el caso y aseguró que, en los próximos días, cuando ya comiencen las indagatorias de los siete detenidos por el hecho, va a haber “un panorama más claro” acerca de lo que sucedió.



En este sentido, defendió tanto al mandatario correntino como a su gestión por las decisiones tomadas frente a este episodio. “No se puede decir cualquier cosa, como dicen algunos, que dicen que le hacen una causa al gobernador. La verdad es que hay algunos que con tal de salir dos minutos en la tele dicen cualquier cosa. Dicen que nosotros no hicimos las comunicaciones internacionales también y nosotros hicimos todas las comunicaciones internacionales”, sentenció Bullrich en la charla con Débora Plager.



Asimismo, en un contexto donde la falta de respuestas sobre lo que pasó con Loan comenzó a generar malestar social, la ministra de Javier Milei se hizo eco de una de las acusaciones más fuertes y dijo que no cree que la política esté obstaculizando el proceso de investigación.



“Tampoco creo que haya complicidad del poder político del Gobernador, de ninguna manera”, subrayó la ministra. Y añadió sobre la renuncia del encargado de Seguridad en Corrientes, quien dejó su cargo este viernes: “Creo que lo del ministro tiene más que ver con cuanto sintió seguramente el gobernador que se involucró. Yo tengo tenía muy buena relación con el ministro”.



Patricia Bullrich, que mantuvo una reunión esta semana con el papá de Loan en Buenos Aires, afirmó que tiene “toda la fe” en que se lo pueda encontrar al nene. “Estamos haciendo y poniendo todo lo que tenemos, humana, científicamente y profesionalmente. Todas las fuerzas de seguridad de la nación, con todas sus investigaciones, con sus científicas, todas están puestas ahí para resolver este caso conjuntamente con la jueza y los fiscales. Y bueno, yo creo que, en los próximos días, cuando ya comiencen las indagatorias, vamos a tener un panorama bastante más claro. Alguien tiene que hablar”.



En el aspecto político, y en un momento de fuerte interna dentro del PRO, la ministra fue consultada sobre su opinión acerca del rol de Mauricio Macri. “Yo creo que acá en la Argentina hay dos caminos: el camino del cambio y la libertad o el camino del retroceso y el populismo. Creo que Mauricio Macri está en el camino del cambio y la libertad. No tengo la menor duda”, señaló con un guiño al fundador del espacio.



“¿Y quién es el líder del cambio hoy? ¿Milei o Macri?”, fue la pregunta que le siguió. Patricia Bullrich concluyó: “Claramente, el presidente es el que está llevando adelante todo lo demás. Todos los demás somos parte de un tren que acompaña. Pero el presidente es el que ha sido elegido y el que nosotros hemos elegido, porque nosotros nos comprometimos. Nosotros le hablamos a los 6.200.000 ciudadanos que nos votaron y les dijimos ‘vamos a votar a Milei’. Y eso es un contrato social firmado con la población. ¿Entonces, ahora qué tenemos que hacer? Dar todo el apoyo. Si no damos todo el apoyo y nos retraemos, el cambio va a ser más difícil”. (Infobae)