Milei ratificó que la inflación "va a dar menos de 5 por ciento" en junio

El presidente Javier Milei denunció hoy que el Banco Macro generó un "intento para desestabilizar" a su gobierno "porque juega políticamente para otro lado", en referencia al kirchnerismo, buscó minimizar las tensiones con el ex mandatario Mauricio Macri, al definirlo como "parte de la solución" y cruzó fuerte al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien le recomendó "llamarse a silencio de por vida".Además,"Esa expansión que nos generó este banco que intentó desestabilizar al gobierno porque juega políticamente para otro lado", sostuvo el mandatario nacional en una entrevista al canalsobre los movimientos que hubo en el marcado y que derivaron en una suba del dólar blue y del riesgo país.Al respecto, Milei afirmó que pudieron absorber esa expansión gracias al "superávit fiscal" que generó su gestión y vinculó a la entidad financiera señalada con Sergio Massa: "Creció con el Anses, ¿quien le daba ese negocio?", sostuvo en referencia a que el líder del Frente Renovador estaba al frente de ese organismo."Macri es muy importante, le dije (en el acto por el Pacto de Mayo en Tucumán) `muchas gracias Presi por venir`. Yo sabía que estaba en Europa y que hizo el esfuerzo de venir", sostuvo al buscar bajar las tensiones que existen con el ex presidente.De Kicillof, uno de los gobernadores más críticos de su gestión y que no firmó el Pacto de Mayo, sostuvo que "debería llamarse a silencio de por vida" luego de su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner."Es un entusiasta con ideas equivocadas, con lo cual su grado de daño es enorme", dijo del gobernador kirchnerista.También Milei comentó que tiene charlas con el Papa Francisco y dijo que su gobierno le envía "informes" sobre la situación de la pobreza y la ayuda social "para que él esté al tanto y no le llegue información distorsionada"."Tenemos charlas con él fantásticas, tiene un sentido del humor muy interesante, siempre cuenta algún chiste. Hablamos de temas muy profundos, complejos, y tiene la grandeza de meter algúnchiste que relaje", reveló sobre sus contactos con el Sumo Pontífice.Por otro lado, volvió a defender sus viajes al extranjero: "es mi trabajo salir a mostrar a la Argentina en el mundo, hoy se habla de la Argentina como nunca se habló antes", argumentó.Milei enfatizó que bajo su gestión "el país esta mejorando de manera sustancial" y que "los niveles de aceptación del gobierno está en sus máximos".Consultado sobre el resonante homicidio que se conoció en las últimas horas de un niño en Wilde que quedó en medio de un tiroteo en el que intervinieron delincuentes menores de edad, el Presidente se refirió a la baja de la imputabilidad que impulsa su gestión."Lo mejor era bajarlo a 12 años, pero como parte de una discusión se puso en 13. En Inglaterra es 9 años. Delito de adulto, pena de adulto", afirmó.Por último, volvió a elogiar a Lionel Messi en la previa de la final de la Copa América que disputará la Selección argentina contra la de Colombia."Hay videos míos cuando (a Messi) lo mataban y yo decía que era el mejor de todos los tiempos, así que no soy un fan nuevo de Messi. Por escándalo es el mejor de todos los tiempos, su promedio de gol es más que el de Pelé", dijo.