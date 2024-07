Recesión: 80 empresas suspendieron a más de 10.000 trabajadores en Santa Fe

Trabajadores suspendidos

Salir de la recesión y los esfuerzos

Impacto

La pérdida del empleo privado en Argentina impacta también en Santa Fe, donde alrededor de 80 empresas buscan alternativas a los despidos a la espera de una pronta reactivación económica. Lo hacen a través del mecanismo de las suspensiones que, en el territorio provincial, contabilizan unas 10.000."En el país hubo un incremento de la tasa de desocupación, que es del 7,7%. Santa Fe estuvo por debajo de la media nacional y, tomando los grandes aglomerados, el desempleo en el Gran Rosario pasó de 4,7% en el último trimestre de 2023 a un 5,6% en el primer trimestre de 2024; mientras que en el Gran Santa Fe pasó del 6,3% a 7,6%", explicó el secretario de Trabajo, Julio Genesini, en diálogo conEn esa línea, afirmó que la situación corresponde a la "retracción económica que ya venía manifestándose durante los últimos meses del 2023 y que se profundizó durante el 2024", donde "los distintos sectores están refiriendo caídas de la actividad de un 30% a un 40%".Es en ese contexto en el cual "las empresas recurrieron a las suspensiones como forma de evitar los despidos", contó Genesini. "Se hacen acuerdos entre sindicatos y empresas, homologados por el Ministerio de Trabajo, donde se apela al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo", resaltó.Dicha legislación –continuó– establece que "en los casos de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador, se puede suspender a los trabajadores con un acuerdo y se paga mientras dura la suspensión una suma no remunerativa. La suma puede pactarse en un 75%, 80% o hasta el 100% del salario de bolsillo y no se pagan los aportes previsionales. De esa manera, los empleadores se ahorran fondos que hacen a la masa salarial"."Esa situación la tenemos en alrededor de 80 empresas, donde hay alrededor de 10.000 trabajadores suspendidos", confirmó el secretario de Trabajo.Genesini contó que "permanentemente" se atienden consultas en el Ministerio sobre cómo proceder en situaciones críticas de las empresas por la caída de la actividad en diferentes sectores."En el Ministerio se advierte que en empresas o emprendimientos de menor envergadura se están dando desvinculaciones", aseveró y aclaró: "Los empresarios, en general, apelan a las suspensiones porque tratan de preservar sus equipos de trabajo para cuando se reactive la economía".El secretario de Trabajo de la provincia de Santa Fe advirtió que "si la recesión se extiende en el tiempo, seguramente vamos a tener otro escenario con decisiones de otro tipo por parte de las empresas"."Todo va a determinar mucho de cómo funcione la economía y si hay una reactivación. Aquí también se ponen en juego las posibilidades de la gente que perdió el trabajo, de reinsertarse en tanto haya una reactivación", añadió el funcionario.En todo ese contexto, Genesini destacó que "Gran Santa Fe y Gran Rosario están por debajo de la media nacional" de desempleo y que mucho tiene que ver con el "gran esfuerzo del Gobierno provincial con políticas contra-cíclicas, que de alguna manera han amortiguado el impacto de la recesión"."Hay una idea y un gran esfuerzo de empresas y sindicatos para buscar alternativas que sorteen esta situación recesiva tratando de preservar los puestos de trabajo", sostuvo Julio Genesini en"Tal es el caso del mantenimiento de la obra pública, con un sector de la construcción que más pérdida de empleo ha registrado en el país. Las obras públicas provinciales continuaron y la provincia se hizo cargo de obras públicas nacionales que están sin financiamiento", indicó.Y amplió: "También se hicieron políticas de créditos con tasas preferenciales para la agroindustria; en la Agroactiva se tomaron 20.000 millones de pesos en crédito para el sector de la industria en general; hay programas con fondos específicos como Tecnoindustria 4.0; el programa de créditos hipotecarios para la construcción o refacción"."Todo eso genera un efecto de impacto en la construcción. Es una cuestión a destacar que, dentro de las posibilidades, el Gobierno provincial está haciendo esfuerzo como para sostener la actividad en ciertos sectores y contribuir a sostener los puestos de trabajo", cerró el funcionario. Fuente: (Aire)