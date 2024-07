Frigerio, sobre Pacto de Mayo: “Es esencial trabajar en los 10 puntos acordados”

En el marco de los 208 años de la Independencia Argentina, Gualeguaychú fue escenario de un multitudinario desfile cívico-militar. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó del evento y compartió sus perspectivas sobre el reciente Pacto de Mayo y los desafíos nacionales en una entrevista con Elonce.Al ser consultado sobre el Pacto de Mayo, firmado junto al presidente Milei, Frigerio, expresó: “Lo que esperan todos los argentinos es poder salir adelante, poner a la Argentina de pie, empezar a crecer y resolver los problemas.Por eso, todos los entrerrianos apoyamos para que eso ocurra. No hay espacio para la especulación política partidaria o personal. Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien para que también le pueda ir bien a nuestra provincia”.Al ser consultado sobre el nivel de consenso del pacto, el gobernador explicó:Ponernos de acuerdo y establecer que la gran mayoría de la dirigencia argentina acuerda con estos diez puntos esenciales es un paso adelante”.Sobre la posibilidad de una nueva etapa en el gobierno nacional con Franco como jefe de Gabinete y la Ley de Bases consensuada en el Congreso, señaló: “El gobierno ya tiene las herramientas que pidió durante tanto tiempo, gracias a la participación de todos los gobernadores., subrayó y agregó que “Milei heredó un país al borde de la inflación después de uno de los peores gobiernos que recordamos, así que no la tienen fácil. No la tengo fácil yo en Entre Ríos, sin recursos, pero estamos gobernando, resolviendo problemas y tratando de conseguir esos recursos, sobre todo para hacer las obras de infraestructura que hace décadas necesita la provincia”.En otro orden de ideas y en cuanto al arreglo de la ruta 20, el gobernador detalló: “Se va a comenzar dentro de poco con las obras básicas para el bacheo y la demarcación. Necesitamos conseguir financiamiento para hacer toda la traza nueva, no solo con la 20 sino también con la 39, 26, la 1 y las 2, con las rutas nacionales. Ahora, después del convenio que firmó la provincia con la Nación, empezaron a restablecerse las obras. Ya vemos obras en la ruta 14, en la 12 y esperemos que eso siga de esta manera”.Finalmente, sobre la rediscusión de la coparticipación federal, Frigerio expresó: “Está en los diez puntos y lo dijimos con claridad los diez gobernadores de Juntos por el Cambio.