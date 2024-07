Pacto de Mayo: desde la Coalición Cívica anticiparon que no acompañarán

Críticas a la propuesta de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema

El titular de la Coalición Cívica (ARI), Juan Manuel López, anticipó que la fuerza que conduce no asistirá a la vigilia con motivos de la firma del Pacto de Mayo, organizada por el Gobierno para este lunes 8 de julio en la provincia de Tucumán.Según explicó, se trata de una convocatoria direccionada a los gobernadores, y argumentó que los legisladores tienen el Congreso de la Nación como canal de diálogo con el Poder Ejecutivo.“No vamos a ir, pero no hacemos de eso un tema. Estamos siempre para dialogar en el Congreso, la invitación fue muy frugal. Coincidimos en los puntos, pero no está muy claro el objetivo”, planteó en declaraciones radiales.En la misma línea, explicó: “Es una vigilia por el 9 de julio y está más que nada direccionada a los gobernadores, nosotros hicimos nuestro aporte en la Ley Bases, en el paquete fiscal, ayudando a que salga, marcando límites, haciendo correcciones y vamos a estar para discutir todos los temas que proponga el Presidente porque es nuestro trabajo y nuestra vocación”.“No está claro el objetivo del acto, no sé bien de qué se trata, qué se firme y cómo. Es un acuerdo y les da más entidad a los gobernadores porque la Argentina tiene pendiente una discusión de recursos, en este contexto de falta de dinero, de cuánto ponen en ese ajuste Nación y las provincias. El principal conflicto se traduce ahí”, insistió.El diputado planteó además que los conflictos más fuertes entre los bloques residían en la distribución de los recursos, dado que se trata de un tema que aqueja a todos los sectores. “Es estratégica la discusión con los gobernadores”, definió.En otro pasaje de la entrevista, López denunció que “hay temas institucionales, que recién ahora hay espacios para comentarlos y que tienen que ver con la baja calidad institucional del gobierno”. También aseguró que la administración libertaria “tiene algunas urgencias, presta atención a algunos temas, a otros le presta muy poca y toma decisiones que atentan contra la calidad institucional de la Argentina”.“La Corte desde ya que nos preocupa. Milei no pudo explicar en estos meses -desde enero venimos preocupados porque estaba el rumor de que Lijo iba a ser propuesto- por qué lo proponen”, criticó en sintonía con lo expuesto por la máxima referente de la coalición, Elisa Carrió sobre la posibilidad de que Lijo integre la Corte Suprema.Asimismo, planteó: “El Gobierno no puede explicar por qué propone a este juez que es el gran garante de la impunidad en Comodoro Py”.Por último, el diputado reclamó: “La omisión de denuncia está penada, los funcionarios si encuentran un delito tienen la obligación de denunciar. Puede ser que se estén tomando el tiempo, puede ser que estén haciendo auditorias, pero ha pasado tiempo importante, prudencial, para que esas cosas que dicen que encontraron empiecen a tener una formulación de denuncia penal”, y concluyó: “Es la obligación y moralmente corresponde sino es un relato para la opinión pública decir hicimos tal cosa o hicimos tal otra, y nos queda a muchos la sospecha de si no arreglaron con la vieja gestión”.