Tensión en la sede de UOCRA en Paraná por “violenta usurpación”

Un grupo de desconocidos, empleando la violencia, ingresó y, sobre calle Andrés Pazos 176; durante la mañana de este viernes hubo disparos, corridas y destrozos en la casa sindical. De acuerdo a los primeros datos a los que accedió. Hay tensión en las inmediaciones y personal policial instrumentó un corte de calles en las adyacencias.“Personas que no identificamos con la actividad de la construcción y que no son Paraná, ingresaron y usurparon el gremio”, comunicó ael secretario gremial de UOCRA Entre Ríos, Hugo Salazar. “No tienen nada que ver con la actividad de la construcción; son marginales que vinieron de otro lado”, remarcó.Salazar descartó heridos como consecuencia de los incidentes y confirmó la intervención policial y judicial para que se retiren de la casa de los trabajadores “porque”.Pasado el mediodía, la fiscal Jimena Ballesteros y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González,completó otro de los dirigentes sindicales. “Repudiamos la usurpación, la manera en la que golpearon al compañero y pedimos que la Justicia los saque”, sentenció.En se sentido, descartó que se trate de trabajadores de la construcción. “El constructor se levanta a trabajar”, fundamentó y apuntó a los violentos que usurparon la sede de UOCRA en Paraná: “Son unos atrevidos y no vamos a dejar que nadie de afuera venga a tomar el gremio”, remarcó.“Son mafiosos porque llegaron con armas y a romper el gremio; son delincuentes que nada tienen que ver con la UOCRA y se tienen que retirar”, sumó aSegún registró, los usurpadores arribaron a Paraná en dos camionetas cuyos neumáticos estaban estallados.El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, comunicó aque se trata de dos facciones y confirmó que ya se entrevistó con Salazar; de acuerdo a lo que anticipó, pretendía dialogar con la otra persona a quien responden los que están en el interior de la sede sindical. “Trataremos de solucionar esto de forma pacífica”, prometió.“Hablaremos con los líderes de ambos sectores para llegar a un resultado satisfactorio y descomprimir la situación”, destacó el jefe policial. “Lo fundamental es llevar tranquilidad y que esto se arregle de otra manera”, remarcó.González descartó que estén armadas las personas que tomaron la sede gremial y confirmó que los uniformados dispararon postas de gomas para repeler el violento episodio: “Personal policial actuó para contener que la situación se salga de los carriles normales”, acotó al respecto.