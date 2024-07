Para Troncoso, el paro docente y estatal “afecta a los más vulnerables”

“es una medida que nos tomó por sorpresa”.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, en declaraciones ahizo referencia a la jornada de paro provincial, de estatales y docentes, que se lleva a cabo este jueves y precisó que“La decisión, del descuento del día no trabajado, se tomó por lo intempestivo del paro. Encaramos este compromiso de sanear la Caja de Jubilaciones de la Provincia y en virtud de esa decisión del gobernador es que empezamos es establecer mesas de diálogo con los sindicatos y en el corolario, de todo este proceso, no habíamos recibido ninguna insatisfacción de fondo con la medida que íbamos a tomar”, expresó el ministro.En este sentido, sostuvo que “nos encontramos con un paro en un contexto complejo,. Cuando hay que hablar de recomposición salarial se debe hacer durante la paritaria que siempre garantizó este gobierno”.. No podemos medir a todos con la misma vara, UPCN no adhirió al paro y”.Acto seguido, instó a que todos “recapaciten”. “Tendemos que los trabajadores hacen un esfuerzo muy grande y nosotros desde el Gobierno también, el aumento a los trabajadores también corresponde a un incremento a las contribuciones patronales”, aseveró.Acto seguido, el titular de cartera de Gobierno y Trabajo, expresó que “en un trimestre se negociaron 20 puntos en un trimestre. “El día de paro se va a descontar, nosotros respetamos el derecho a huelga, pero también tenemos el derecho de descontar”. Al ser consultado sobre la situación salarial de los trabajadores, Troncoso recordó que “cuando asumimos en el Gobierno planteamos un esquema de negociación colectiva por variable recaudación del Estado y a partir de ahí, planteamos una mesa de negociación colectiva paritaria y con los gremios se acordó que los aumentos se den de acuerdo a la variable de ingreso del Estado”.“En virtud de esto, el Estado se comprometía a empezar a estudiar como recomponer lo perdido. Es por eso que no entendemos la intempestiva de la medida, porque si asumimos el compromiso de recomponer salarios y se hace un paro por salarios”.En cuanto al acta paritaria, el ministro dejó en claro que “se estableció que estamos dispuestos a discutir cual es el número de la pérdida salarial y a partir de ese número, consensuado en la mesa de negociación colectiva, vamos a ver la manera de pagar”.Finalmente, expresó que conociendo la inflación de junio, “”.