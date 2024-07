Bagnat: “Apostamos a bajar a fin de año entre un 40 y un 50% el déficit"

El aumento del aporte a contribuyentes

Hoy inició una auditoría de parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, en relación a un reclamo que realizó la provincia por los fondos previsionales que aún se adeudan desde Nación.Por tal motivo,, estuvo presente en, que se emite por, para dar cuenta de algunos detalles particulares de lo que representa el reclamo que hizo Rogelio Frigerio.En primera línea, habló acerca de la situación de cómo se encuentra la Caja de Jubilaciones: “La ley 8732 lo prevé en el artículo 2, en el inciso E, como una de las posibles fuentes de ingreso. Esto está enmarcado en un contexto en el que se da una transición de una gestión a otra, en un contexto en el cual se recibe un sistema jubilatorio porque una de las cosas que trato de diferenciar en estos primeros meses de lo que es el organismo y el sistema previsional es la ley.Tenía previsto como fuerte financiación estos ingresos (regímenes especiales) que, aparte de lo económico, hubiera generado otro efecto que es lo que genera si te jubilas antes, tenés que seguir aportando y por ahí no te convenía jubilarte si estabas bien”.. Por tal motivo, observó: “Todas esas situaciones, en una ecuación de 80 a 1 se agrava la situación. Estamos hablando de un sistema previsional con un déficit de 41%, entre lo que se recauda y lo que se paga. En el medio, hay un contexto de país que ya todos sabemos y en el medio una transición de muchos años de un gobierno a otro, que por lo general, mucha gente ya estaba para jubilarse venía aguantando una gestión decía ‘ya terminé, di lo que tenía que dar y me jubilo’. Por un lado, se pierden entre siete y ocho mil aportantes y sube la cantidad de jubilados”., apreció. En relación a términos anuales, el presidente comunicó: “Tenemos mil jubilaciones por año y ahora el ritmo de estos seis meses es más intenso. Estamos en 150 por mes con todos los trámites que hay. Uno ya va anticipando lo que va a venir. En ese contexto de que perdés aportantes, un déficit que tendía a crecer y un contexto económico en general, la situación iba a empeorar. Con toda la reorganización que hicimos en el organismo, con todos los mecanismos de control y auditorías, empezamos a parar ese crecimiento y empezó a bajar lentamente. Gestionamos los recursos, porque ante la pérdida de aportantes, los recursos son inevitables. La gestión con Anses, que hace cuatro años no se hacía, hoy estamos en auditoría. Esta semana es presencial en Paraná, que tiende a reducir un 25% de ese déficit. Esa plata que Anses todos los meses nos tendría que mandar equivale al 25% del déficit”, aseveró.En la misma línea, observó cómo fueron los aportes de Anses durante el último año: “Tomó el último año en el cual se firmó una homologación y mandó el anticipo. Nunca lo actualizó. Para poner en ejemplo, en el año 2023, debería haber mandado 36.000 millones de pesos y mandó solo 4.000 millones. Imagínese que si 36.000 es mucho dinero, lo que era en el 2023”.En ese sentido, adelantó: “Por orden del gobernador, iniciamos el reclamo administrativo. Cuando venció el plazo, el gobernador tomó la decisión inédita de presentarse ante la Corte Suprema para reclamar esos fondos, pero había quedado en un punto muerto. Era el reclamo de una deuda. Hicimos la gestión y hoy Entre Ríos es la primera provincia auditada. Esto habla de destrabar para adelante, de generar una nueva armonización y empezar a recibir fondos”.Al mismo tiempo, precisó que “”.Consultado sobre este ítem, Bagnat valoró: “La parte de recursos es fundamental”. Además,. Uno, mes a mes, puede saber cuánto se recaudó, cuanto se pagó y cómo va evolucionando el déficit”.Por tal motivo, justificó: “El esfuerzo que hace el resto de la población, fuera del Estado, para cubrir ese déficit, también demandaba un esfuerzo de los propios actores del sistema y con los cuales compartimos la preocupación por el futuro del sistema. Lo que se busca es evitar tomar medidas que afecten”.Entre otros de los trabajos que se tomaron en la presente gestión, pronunció: “Calculamos el 82% sobre el bruto y la edad jubilatoria que tenemos. El resto de las provincias que nos rodean, por ejemplo Córdoba, liquida el 82% sobre el neto, con lo cual descontás los aportes. Santa Fe el 72% y la nacional es menos del 60%. Realmente, a la hora de liquidar el haber inicial, las ventajas que tenemos que defender son muchas porque es mucho ese capital”.“Esta gestión, desde que asumió, dio más del 60% en paritarias. Ha habido un acompañamiento de la inflación y no hay tanta pérdida del poder adquisitivo. Lo que se va a tratar cuando la Caja tenga un déficit manejable y que se sepa cuál es –antes era un número anual-. Ahora hay que trabajar en un contexto que no sea inflacionario en la recomposición del poder adquisitivo”, señaló. Por tal motivo, desde el gobierno provincial se propuso: “Buscamos un déficit controlable”.En relación a este punto, Bagnat adelantó enqueBagnat profundizó la idea al afirmar que “el Estado es el primero es el primero que tiene que empezar a dejar tener en negro o con aportes a otros sistemas. Hoy en la auditoría de Anses, por ejemplo, ven que la mayoría de las jubilaciones tienen reconocimiento de servicio de Anses. Esa plata no está viniendo. Se está pagando el 82% de esa jubilación, pero el proporcional al reconocimiento de ese servicio no está viniendo y hace falta que venga”.Bagnat consideró: “”.A raíz de la quita de otro tres por ciento de los aportes por igual a todos los sectores de trabajadores, el titular de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos explicó: “Se saca a todos lo mismo porque esa fue una de las cosas que en el pasado cuando se aplicó una alícuota diferencial, legalmente después son muchos los inconvenientes y termina jugando en contra. El que más gana, aporta en función de lo que gana”.“La realidad es que el promedio de jubilaciones en la provincia es un promedio que está tres veces por encima de lo nacional. Hay jubilaciones altas, pero el escalafón de la Justicia, por ejemplo, el déficit proporcional que tienen es poco. Son 200 millones de pesos en 20 mil millones mensuales y como tienen buenos sueldos con la suba de alícuota es el régimen que más rápido van a salir del déficit porque cubren ese déficit con la alícuota”, concluyó.