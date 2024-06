Macri felicitó a Faustino Oro por su récord histórico en el ajedrez

Faustino Oro es el argentino de 10 años que, este domingo, se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia del ajedrez. Ante tamaño logro, el niño que consiguió el récord histórico recibió un sinfín de saludos a través de las redes sociales, y uno de esos fue el del expresidente, Mauricio Macri, quien no solo lo felicitó, sino que expresó su deseo de conocerlo.En el Torneo de Maestros que se llevó a cabo en el Club d´Escacs, de Barcelona, el jugador argentino completó los requisitos reglamentarios para conquistar del título de maestro internacional de ajedrez. Con el agregado de que nunca antes en el historial de esta actividad algún ajedrecista alcanzó esta hazaña a tan temprana edad.Al tiempo que agregó: “Sos un capo que nos llena de orgullo. Me gustaría conocerte y que me cuentes cómo fue esta experiencia. Felicidades por este éxito extraordinario”.