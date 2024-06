Hubo acuerdo con UPCN en la paritaria sectorial de COPNAF

"Logramos que el acta no solo refleje el reconocimiento de estos derechos sino que además establece plazos y metodologías, evitando que después haya interpretaciones equívocas", destacó la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez. Resaltó además que el Sindicato logró "una definición política muy importante: el compromiso del organismo de respetar la carrera administrativa".



La dirigente gremial señaló que al inicio de la discusión en este ámbito había "derechos no reconocidos de los trabajadores, que en otros organismos nunca estuvieron puestos en duda pero que en el Copnaf no estaban dispuestos a otorgar, como las licencias ordinarias adeudadas y denegadas por razones de servicio, y las horas de más trabajadas por el mismo motivo".



Recordó que "en la primera reunión encontramos un funcionariado que no quería ceder frente al planteo de nuestro Sindicato", pero luego se trabajó el tema en dos reuniones técnicas y "se dieron cuenta de que lo que decíamos no sólo es razonable, sino que además corresponde".



"Ese fue el punto de partida para llegar hoy a un acuerdo que refleja no solamente el reconocimiento de los derechos, sino que además establece plazos y metodologías, para que después no haya interpretaciones equívocas de funcionarios de menor nivel o que, en nombre del servicio crítico, se haga cualquier cosa y se perjudique a los compañeros", subrayó la Secretaria Adjunta.



Respeto de la carrera administrativa



Domínguez informó que "durante la audiencia de este viernes en Secretaría de Trabajo logramos obtener del Copnaf el compromiso de que va a respetar la carrera administrativa".



"Después discutiremos caso por caso y profundizaremos el tema para ver cómo logramos ese objetivo. Pero políticamente es una definición que consideramos muy importante", expresó.



La Secretaria Adjunta de UPCN destacó "la función de esta paritaria, que nos ha dado un lugar donde hemos podido avanzar en acuerdos y tener, en general, buenos resultados. Por eso sostenemos que hay que respetar los diez años de paritarias y no hacer medidas de fuerza cuando no es absolutamente necesario".



Por último, las partes definieron el temario para la próxima audiencia paritaria, que se fijó para el jueves 15 de agosto en horario a confirmar. Ese día se empezarán a abordar cuatro puntos: aplicación del Decreto 3738 en el ámbito de Copnaf, la creación de la comisión de suplentes, la modificación y unificación de la Resolución 202, y el tratamiento de la situación frente a eventuales paros de transporte público de pasajeros.



El acuerdo



1)- a) Reconocer las licencias ordinarias denegadas por razones de servicio. Respecto a las que no fueron denegadas expresamente por razones de servicio, cada trabajador podrá iniciar el reclamo, en el plazo de 75 días corridos a partir de la firma del presente, ante la Subdirección de Personal de COPNAF, a los efectos de acreditar tal extremo. Se acuerda que dicha revisión será sobre las licencias no gozadas, correspondientes a los períodos 2020, 2021, 2022 y 2023.



b)- A partir del 1º de enero de 2024, las licencias ordinarias son obligatorias, no pueden prorrogarse ni acumularse, salvo que por razones de servicio le fuere denegado, en cuyo caso deberá gozarlas el año siguiente. En caso contrario, las mismas se pierden, conforme normativa legal vigente, excepto que la autoridad de nombramiento dicte el acto administrativo -Resolución- prorrogando dicho plazo, atento al servicio esencial y crítico que presta COPNAF.



2)- a)-Respecto a las horas a compensar, se llevará adelante un relevamiento interno en un plazo de 60 días corridos, con un corte al 31/12/2023, a fin de elevar al MHF las horas computadas adeudadas y que dicho organismo se manifieste al respecto. Una vez completado este procedimiento, se fijará de manera definitiva como se devolverán estas horas, sin resentir los servicios y de la manera más conveniente para los trabajadores.



b)-Las horas a compensar acumuladas desde el año 2024 que se encuentren acreditadas se podrán ir tomando durante el año en curso, con planificación con el jefe inmediato y con registro debidamente documentado, a los efectos de elevar a la Subdirección de Personal.



c)-A partir de la presente, para acreditar las horas a compensar, la planilla deberá estar firmada y fundamentada por el jefe inmediato. A tales efectos, el COPNAF reglamentará, con conocimiento de los gremios, la forma en que los jefes inmediatos deberán conceder las horas a compensar.



d) Hasta tanto no se resuelva los puntos 1)-a)- y 2)-a)-, no se iniciarán jubilaciones de oficio.



e)- A simple solicitud del trabajador, la Subdirección de Personal, informará licencias y horas acumuladas adeudadas.



3)- El Copnaf se compromete a respetar la carrera administrativa.



4)- A partir del presente acuerdo, se modificarán las planillas de licencias a los fines de que conste en la misma, de forma inequívoca, la existencia de licencias denegadas por razones de servicio.