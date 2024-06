Caja de Jubilaciones: Federación de Jubilados calificó de “retroceso” al decreto

El Consejo Directivo de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos (FJPPER) reunido esta mañana en Paraná, junto a la Vocalía de la CajaJper, ratificó la postura pública de la institución acerca de las medidas implementadas por el Decreto del Ejecutivo Provincial Nº 1.576 con el objetivo de abordar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos:“Como institución no estamos de acuerdo con una medida que, si bien permite la actual Ley, avanza sobre los derechos adquiridos de los jubilados y también sobre los activos”, consideraron.Desde la Federación, los 35 Centros que la integran y desde la Vocalía de la Caja, “defendimos siempre nuestro sistema jubilatorio, el 82 por ciento móvil y las conquistas que a todos los jubilados nos costó conseguir”, señalaron en un comunicado enviado a este medio.Durante el proceso de elaboración y el anuncio de esta medida, “no fuimos informados ni convocados, como tampoco, somos convocados a las reuniones paritarias, a pesar de haberlo solicitado en múltiples ocasiones. Estamos convencidos que un espacio de diálogo amplio, es el lugar donde deben discutirse las políticas que afectan a jubilados entrerrianos”, resaltaron desde la Federación de Jubilados.“Las medidas que, por medio de este Decreto, implementa el Gobierno provincial, no solucionarán el déficit de la Caja, como tampoco lo hará que los trabajadores en actividad aporten más, pero configuran un retroceso en nuestros derechos”, remarcaron en el escrito.Además, consideraron que “la dignidad de los jubilados y pensionados provinciales no puede medirse solamente como “gasto” para los entrerrianos, sino que debemos analizar las múltiples causas que hacen que la Caja de Jubilaciones y Pensiones a esté pasando por esta situación”, concluye el informe.