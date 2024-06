Detienen a mujer que viajaba a Neuquén con niña que desapareció en Mendoza

Una mujer que viajaba a dedo con una nena de cinco años a Neuquén fue detenida en La Pampa, después de que la policía constatara que la menor había sido reportada como desaparecida en Mendoza. Si bien se trataba de la madre, no sólo no tenía los permisos legales de su guarda sino que además existía una prohibición de contacto vigente.



La detención se llevó a cabo este miércoles en la localidad pampeana de Santa Isabel, donde la mujer y su hija habían hecho escala para pasar la noche en el albergue municipal. Fue la encargada de Acción Social del municipio quien advirtió algo extraño en la situación de las mujeres y dio aviso a la policía. Pocos minutos después, las sospechas se confirmaron y se desplegó un operativo para detener a la madre y trasladarla a la comisaría 38 de San Rafael, por el delito de secuestro.



“Pese a que la menor viajaba con su mamá, cabe destacar que la progenitora no tenía la guarda. La Justicia de Mendoza nos informó que la niña era buscada intensamente”, explicó después la fiscal María Nemesio, en diálogo con ADN Sur.



En las últimas horas, el fiscal Javier Giaroli imputó a la mujer por “sustracción de menores”, delito que prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión. Con respecto a la nena, los investigadores indicaron que quedó bajo custodia del equipo de la Dirección de Niñez de La Pampa, hasta que la deriven a las autoridades de Mendoza para que reciba la contención necesaria.



La denuncia por la desaparición de la nena de cinco años



Según reconstruyó el portal Río Negro, el martes al mediodía la tía de la nena denunció su desaparición. La mujer se había hecho cargo de la tenencia, debido a que los padres tenían una prohibición de acercamiento.



Una fuente cercana a la causa detalló al mismo medio que en su exposición, la denunciante señaló que hacía dos meses que no veía a su hermana, madre de la nena, y que era probable que ella se la hubiera llevado. A raíz de la grave acusación, la fiscalía determinó el pedido de paradero.