Lula afirmó que Milei debe disculparse con Brasil y el Gobierno dio su respuesta

La respuesta del vocero

“Comunista y corrupto”

Las malas relaciones de Milei

El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, exigió este miércoles una disculpa a su par de la Argentina, Javier Milei, a quien responsabilizó de haber dicho "muchas tonterías". En una entrevista con el sitio web UOL, Lula aclaró que aún no había hablado con Milei porque considera que el presidente argentino tiene que disculparse con él y con Brasil.Milei, aliado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, realizó una serie de ataques contra Lula durante su campaña para la presidencia de la Argentina. Entonces, lo calificó de comunista, ladrón y corrupto, consignó este miércoles un cable informativo de la agencia de noticias Reuters.“Solo quiero que se disculpe. La Argentina es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, Brasil es muy importante para la Argentina, y no es un presidente de la república el que va a crear una grieta entre” ambas naciones, comentó. También dejó en claro que “el pueblo argentino y el brasileño son más grandes que los presidentes”.El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a las críticas del mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien sostuvo que Javier Milei debe “pedir disculpas” por “las bobadas” que dijo en su contra. "El Presidente no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse", respondió el funcionario.Según reveló el vocero en la habitual conferencia de prensa, no hubo bilateral entre Lula y Milei en el marco de la Cumbre del Grupo de los 7 celebrada en Italia, pero destacó que “se saludaron cordialmente como deben hacer dos presidentes de la Nación”.“No hay mucho más para decir”, sostuvo al respecto, luego de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) asegurara que no hablará con el libertario hasta que este pida disculpas por los dichos en su contra.Asimismo, el vocero remarcó: “Todo lo que el Presidenta Lula pretenda…está dentro de sus deseos, se los respetamos, el Presidente no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora”.Lo cierto es que la relación del fundador de La Libertad Avanza con Lula da Silva es tensa desde que el actual jefe de Estado, en calidad de candidato presidencial, calificó al brasilero de “comunista” y “corrupto”, y prometió que de alcanzar la presidencia no entablaría relaciones comerciales con Brasil.Si bien desde el desembarco de Milei en Casa Rosada bajó la tensión abierta contra su par, no estuvo contemplado en la lista de mandatarios invitados a la ceremonia de asunción del 10 de diciembre como si lo estuvo Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.Adorni confirmó la participación del Presidente en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que tendrá lugar el 8 de julio en Puerto de Asunción, en que Paraguay.La agresión constante de Milei también fue dedicada anteriormente, a otros mandatarios de la región y Europa, incluidos sus familiares. Similares calificativos se llevaron Gustavo Petro de Colombia; Andrés Manuel López Obrador de México.Mientras tanto, Milei nunca fue suave con China y arremetió fuerte contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.Recientemente, sin embargo, protagonizó una de sus ya clásicas contramarchas cuando desistió de brindar una ayuda concreta a su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien vino a presenciar su asunción, el 10 de diciembre de 2023. Resultó un caso llamativo, ya que la marcha atrás de Milei se produjo después de un llamado de atención del presidente de Rusia, Vladímir Putin. Fuente: (NA)