El Gobierno contemplaría nuevos despidos de empleados estatales

Miles de contratos de trabajadores estatales vencen el próximo 30 de junio y se estima que, en consonancia con la promesa oficial de motosierra, el Gobierno avance con un nuevo esquema de despidos masivos.



Según declaraciones del propio Javier Milei, la idea de las fuerzas del cielo es desvincular en torno a 75 mil empleados públicos, de los cuales 15 mil fueron despedidos en abril. Por estos días, en varios despachos oficiales se decide a qué trabajadores no se les renovarán los contratos.



En Balcarce 50 dijeron a la consulta de Ámbito que "todavía no está decidido el número", pero que se ejecutará en tandas la decisión presidencial de avanzar sobre los 70 mil.



Según estimaciones gremiales, este 30 de junio vencen entre 50.000 y 60.000 contrataciones, muchas de ellas renovadas en marzo pasado por apenas tres meses. Las desvinculaciones apuntarían a trabajadores con contratos transitorios y de otras nominaciones por fuera de la planta permanente, y tendría impacto en ministerios y organismos del Estado.



Hace un mes, el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó que habrá más despidos de trabajadores estatales a partir de fin de junio y consideró que "es sano que se revise cada uno de los rincones del Estado".



"Revisar el funcionamiento de ciertas áreas, si es correcto. Esta limpieza de la plana estatal, es sano que se revise cada uno de los rincones del Estado para saber si funcionan bien o no", estimó el portavoz. Despidos en el Estado: ATE prepara movilización Ante este escenario, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) prepara una movilización para este jueves, en consonancia con el día del trabajador estatal. El asueto a los estatales podría hacer bajar la convocatoria a la marcha organizada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar. Por eso motivo, desde ATE Capital, liderada por Daniel Catalano, hará una movilización el miércoles. Además, se analiza por estas horas la idea de instalar una carpa en Plaza de Mayo a modo de protesta.



ATE nacional realizó un plenario este martes en Mar de Plata, en el cual resolvió una nueva Jornada Nacional de Lucha con movilización al Congreso para este jueves a las 14, día en que se debaten las reformas de la Ley Bases en la Cámara de Diputados.



La medida de fuerza se da como rechazo a la ley que plantea un profundo desguace del Estado, pero también contra el anuncio de más de 50 mil despidos en la administración pública nacional para fin de mes.



Aguiar sostuvo este martes que "como en la dictadura, hay un plan sistemático y el Gobierno intentará nuevamente a fin de mes hacer desaparecer trabajadores". "Despedirlos y condenarlos así a su muerte civil, no vaya a ser cosa que el topo que quiere destruir el Estado, termine destruido", añadió.



“La reforma laboral incorporada en la norma es absolutamente regresiva y no va a contribuir a crear más empleo ni tampoco a mejorar los actuales indicadores económicos y sociales. Los trabajadores nos negamos a ser ratas de laboratorio y que experimenten con nosotros teorías dañinas y delirantes que ya fracasaron en todo el mundo”, concluyó el Secretario General de ATE. Fuente: Ámbito