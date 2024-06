Búsqueda de Loan: Patricia Bullrich viajará a Goya y no a Paraguay

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, finalmente viajará este martes a la ciudad correntina de Goya y no a Paraguay como se había anunciado, para avanzar en la búsqueda de Loan Danilo Peña, el menor de 5 años que se encuentra desaparecido desde hace más de 11 días en Corrientes.Bullrich cambió su agenda a último momento y tiene que ver con la reunión que mantuvo este lunes con Nimio Cardoso, jefe de Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional paraguaya y ex director de Inteligencia del Ministerio del Interior de ese país.Cardoso viajó exclusivamente a la Argentina para reunirse con la funcionaria nacional por el caso Loan.Luego de este encuentro, Bullrich entendió que por ahora no era necesario viajar a Paraguay, por lo que se trasladará hacia Goya, donde están los tribunales federales que ahora investigan la causa.Durante la tarde, la idea de la ministra era reunirse en el país vecino con autoridades policiales locales, luego de que pudiera acceder a la causa judicial. "Es una hipótesis que el chico esté allí", aseguró la titular de la cartera de Seguridad.Bullrich mantuvo informado del caso al presidente Javier Milei, quien regresa desde la República Checa, tras la gira europea que llevó a cabo.Fuentes oficiales señalaron que Milei le pidió a su ministra que "pongan todo" para encontrar a Loan "lo antes posible".