Gobieno provincial propone crear una Agencia Administradora de Bienes Inmuebles

Martín Rettore, Director de la Unidad de Control de Inmuebles de la Fiscalía de Estado, estuvo en el programa, de, donde explicó un proyecto de ley que tiene el gobierno, y que ingresó en la Cámara de Diputados, que propone la creación de una agencia administradora de bienes inmuebles de Entre Ríos.“El proyecto parte de un diagnóstico, de un análisis que se hizo con los diferentes organismos que tienen injerencia en la administración de inmuebles. Hoy la provincia tiene muchos organismos estatales que están ubicados en distintos lugares bajo diferentes órbitas, que tienen injerencia sobre inmuebles. Eso hace que no sea ordenado, prolijo ni eficiente muchas veces las políticas relativas a los inmuebles.La agencia prevé que dé inicio con la función de dos organismos que hoy están dentro de la fiscalía de estado: la Unidad de Control de Inmuebles y la Dirección de Tierras Fiscales. No obstante, hay otros organismos que están fuera de la Fiscalía de Estado que también tienen injerencia sobre inmuebles: la Compañía Entrerriana de Tierras, la Escribanía Mayor de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia, que tiene a su cargo el inventario de bienes inmuebles”, explicó.El objetivo del proyecto, según indicó, esAclaró que “la agencia no va a intervenir sobre todos los inmuebles que posee la provincia, como por ejemplo escuelas, hospitales, comisarías, sino que”.Señaló que la agencia se creará, si la legislatura aprueba el proyecto, porque “está plasmada la necesidad de centralizar todo lo relativo a inmuebles dentro de un solo organismo que es el encargado de poder controlarlo y administrarlo”.Explicó que, en la actualidad, el poder de determinar la afectación de un bien inmueble “lo tiene el Poder Ejecutivo, el gobernador de la provincia, porque no está delegada esa facultad en ningún organismo”. En ese sentido, especificó que “la Unidad de Control de Inmuebles se encarga del control, del estado de ocupación de un inmueble”.Consultado respecto a cuántos inmuebles alquila el estado provincial, Rettore indicó: “Hay un listado, pero se está terminando de hacer un relevamiento porque deberían hacerse todos bajo la órbita de la Escribanía de Gobierno, que certifica las firmas de las personas que están interviniendo, pero. Hablamos de inmuebles”.Respecto a los beneficios que traería la creación de la agencia, manifestó: “Traerá mayor agilidad en la cuestión de los trámites de los inmuebles. El proyecto también”.Y ejemplificó: “El estado provincial le alquila al Instituto del Seguro y otras oficinas. Quizás con este inventario donde tengamos, a través de convenios, la posibilidad de saber cuáles son los bienes que tiene para ofrecer el Instituto del Seguro, en este ejemplo, podríamos optimizar ese trámite de alquileres”.Reiteró que el objetivo es “hacer la cuestión más ágil, rápida y efectiva, no por eso menos transparente. No dejará de ser un organismo estatal.. La agencia, en virtud de la ley, tendría la facultad de dictar su orgánica, pero, hoy con existencia en la órbita de la Fiscalía de Estado”.La creación de la agencia “es una facultad del Poder Ejecutivo, pero la idea, con el inventario, es pedir colaboración a los demás Poderes del Estado, a los efectos de tener en un todo ese inventario. En definitiva, la actividad estatal es una sola, dividida en determinadas funciones que tiene cada Poder en particular”.Sobre el Presupuesto a aplicar para la creación de la agencia, mencionó que “estará dotado por el presupuesto que tienen hoy la Unidad de Control de Inmuebles y la Dirección de Tierras Fiscales.Más allá de que esos fondos ingresarían a las arcas públicas está previsto que una parte se reingrese”.“El modelo más conocido es la Agencia Administradora de Bienes del Estado Nacional”, recordó al momento de ser consultado por si existía una agencia de estas características en otros puntos del país. Y agregó: “En el ámbito de la administración de los bienes ha sido muy eficiente. En Corrientes también hay una agencia que es muy interesante, en Buenos Aires también hay. Cada una tiene su impronta de funcionamiento”.Respecto a si esta agencia podría comercializar tierras fiscales, Rettore señaló: “En principio”.“En las críticas que he escuchado a otras agencias aparece que se busca asustar con un fantasma de una inmobiliaria estatal o como que estaría destinada a la venta y es todo lo contrario. El devenir del camino que venimos haciendo desde la Fiscalía de Estado, del control y la defensa de los inmuebles en juicio y el recupero de islas, de tierras y lotes de tierra firme, va totalmente en contra de ese pensamiento.”, añadió.Dijo que “es importante que la agencia sea. Como están dadas las cosas hoy, quizás la burocracia propia del estado hace que sea un poco más difícil”.El proyecto de ley tomó estado parlamentario y fue girado a Comisión para su tratamiento. “Estamos para ir a colaborar y a explicar a la Cámara para poder avanzar. Nos parece que es el momento para avanzar en esta cuestión”, dijo.Y finalizó: “Creemos que es muy importante poder dar a conocer a la gente cuánto dinero se gasta e ingresa a la provincia. Es fundamental tener conocimiento y centralidad en este trámite para poder pararse de otra manera frente a los alquileres del estado. En definitiva,”.