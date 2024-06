Bendetti sobre Ley Bases: “Tenemos expectativa de poder dar sanción definitiva”

Futuro político

La Cámara de Diputados retoma el tratamiento de la Ley Bases. En este sentido, el Diputado Nacional por la UCR, Benedetti, estuvo en el programa "Quién dice Qué" depara abordar el tema.En primer lugar, sostuvo: "Esperemos que esta sea la semana final de un largo tránsito de una ley que nos ha llevado medio año. Ya estoy en Buenos Aires y mañana tenemos reuniones de comisión tanto para tratar la Ley Bases como para discutir el Paquete Fiscal.Benedetti explicó que la sesión especial está prevista para el jueves a las 9 horas y detalló que aún deben revisarse algunos cambios introducidos por el Senado: "Es un poco complejo de entender el proceso porque es una ley que tiene varios capítulos, pero en realidad se puede insistir en la Cámara de origen según la mayoría con la que fue modificada la ley. Es decir, si tuvo una modificación con una mayoría simple, solo basta una mayoría simple en Diputados para volver a la redacción original. Ahora, si tuvo dos tercios, hace falta dos tercios para volver a la redacción original”.Respecto almanifestó: "Desde nuestra parte, estamos interesados en insistir con nuestra redacción del capítulo fiscal que tiene que ver con cuestiones impositivas, algunas no muy simpáticas, como, por ejemplo,Insistimos con esto porque nos opusimos cuando fue derogado durante el plan Platita de Massa. Decíamos que la eliminación de este impuesto afectaba a la provincia y a los municipios, y efectivamente así fue.Consultado sobre las privatizaciones, mencionó que "Es un tema que está más debatido. Yo no podría adelantar cuál va a ser el resultado. Hay alguna idea de legisladores de mi partido en el sentido deporque además fueron modificaciones que fueron aprobadas por el propio gobierno. Entonces, sería como, más allá de la justicia, privatizar aerolíneas porque cuesta dinero a todos los ciudadanos, pero en lo personalMe importa, como entrerriano, poder generar esos ingresos que tanto necesita la provincia y los municipios para su desenvolvimiento”.Estoy en política porque siempre tengo la expectativa de poder hacer un aporte para que podamos tener una mejor provincia y comunidad. Ahora, me parece que es bastante temprano para pensar en eso. Francamente,"Es un año para trabajar mucho en este rediseño que tiene que ver con la política argentina y será el año que viene el año de las candidaturas. La Unión Cívica Radical está en un problema porque pone en juego cuatro legisladores nacionales: tres diputados y un senador. Así que, sin ninguna duda, dentro de Juntos por Entre Ríos, entendiendo que estamos dentro de esta coalición, iremos a defender razonablemente la mayor cantidad de lugares que tengamos, porque hemos sido protagonistas de este tiempo y de la coalición que lideró Frigerio al gobierno en la provincia”, agregó.Por último, Benedetti, sostuvo: "Nuestro gobernador está realizando una tarea de equilibrio enorme en este fenomenal ajuste de cuentas nacionales y provinciales, y se está manejando con gran pragmatismo. Ese mismo pragmatismo político es lo que lo llevó a poder ganar las elecciones, así que me parece que en ese sentido va a haber conversaciones. Frigerio es un hombre de diálogo, nuestro partido está participando activamente en el gobierno de Frigerio y no tengo dudas de que vamos a conversar".