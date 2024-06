Ley Bases: gobernadores de Juntos por el Cambio se reunirán en Buenos Aires

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se reunirán este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de generar presión al Gobierno y al Congreso para que hagan lugar a los puntos que consideran “centrales” para las provincias. Se trata de un grupo de 10 mandatarios del radicalismo y del PRO que mantienen una posición “dialoguista” con la Casa Rosada.Si bien han tenido momentos de confrontación y matices con Javier Milei, los 10 gobernadores de esa liga mantienen una especie de alianza táctica con la Casa Rosada. Quienes integran ese grupo son Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) acompañado por Gerardo Morales - mandatario saliente -, Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis).Las provincias le reclaman al Poder Ejecutivo fondos para suplir la quita del Impuesto a las Ganancias, tributo coparticipable. El gobierno anterior, bajo la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, había impulsado la detracción de la cuarta categoría de ese gravamen. La medida implicó una pérdida en la recaudación de las administraciones provinciales.Además, exigen que se mantengan los cambios en el Impuesto a los Bienes Personales contenidos en la redacción original que había aprobado Diputados en abril. Son dos puntos que el Senado rechazó en la votación en particular. Ahora, la Cámara baja tiene la posibilidad de ratificar las modificaciones hechas por la Cámara revisora. O, bien, insistir con el texto de origen.Según la información que trascendió, los mandatarios prevén encontrarse el miércoles. Aún no está confirmado quiénes finalmente se harán presentes. Cornejo, Macri, Orrego, Torres, Poggi y Sadir serán de la partida. Pullaro, Frigerio y Zdero aún no definieron si asistirán. Así como también el correntino Valdés sigue de cerca el caso por la desaparición de Loan Peña, que conmociona a su provincia.Tampoco establecieron aún en qué lugar será el encuentro. Lo cierto es que los gobernadores dialoguistas intentan mantenerse concertados para ejercer presión conjunta en temas que tienen un interés común.Mientras tanto, tres de ese grupo desfilarán mañana por Balcarce 50 para reunirse con Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de la Nación. Pullaro, Poggi y Orrego estarán, por separado, cara a cara con el ministro coordinador, en su despacho frente al Patio de las Palmeras. Serán encuentros individuales, breves, centrados en rubricar convenios de obra pública.