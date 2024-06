Aluani destacó festejos por el Día de la Bandera: "Se reinvindica la soberanía"

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el acto por el Día de la Bandera este jueves en Pueblo Belgrano. Lo hizo acompañado por la vicegobernadora, Alicia Aluani, y demás funcionarios de su gabinete.Al respecto, Aluani expresó: “Como siempre es un honor y un prestigio estar acá, en esta localidad, que lleva el nombre de Belgrano, el creador de nuestra bandera. Desde el entusiasmo y alegría de todos los que participaron, sobre todo los niños, con qué emoción juraban la Bandera. Eso hace que nosotros continuemos apoyando este tipo de festejos porque hace que se reivindique todo lo que es nuestro antepasado, nuestra soberanía, quién nos llevó a estar así, libres en nuestra provincia y en Argentina”.Indicó que “a este tipo de actos lo vamos a seguir apoyando y repitiendo. Trataremos de estar en cada rincón de la provincia. Nos impulsa a que sigamos en este camino. Lo vemos por el cariño de la gente, porque a pesar de las condiciones en las que estamos en la macroeconomía, que no es el mejor momento, sin embargo, apuestan al futuro”.“Uno trata de estar siempre en territorio, porque la provincia no es solo Paraná ciudad, sino que la provincia son todos los pueblitos que conforman los distintos departamentos. Todo el territorio, todos los ciudadanos tienen que participar y nosotros tenemos que estar presentes porque nos debemos a ellos, no ellos a nosotros”, señaló.