Diputados nacionales cobraron un aumento de $750.000: de cuánto es su dieta

Casi una semana después de haber cobrado sus dietas correspondientes al mes de mayo, los diputados recibieron un depósito de $ 750 mil. Aunque el monto todavía no figura en el recibo de sueldo, aducen que corresponde a cuenta de los aumentos que el presidente Martín Menem otorgó, en tres cuotas, vía resolución. Ahora sus sueldos superarán los $ 2.500.000.



"No entiendo qué hicieron y cómo lo hicieron. Ni siquiera nos lo comunicaron", aseguró un importante diputado de la oposición.



"No tenemos el detalle de la resolución firmada. Tampoco la pedí, pero se acordó una recomposición, no los detalles", asegura otro legislador dialoguista.



En el brindis del Día del Periodista, Menem había confirmado que la resolución ya había sido firmada, y que aunque no está de acuerdo con el incremento de dietas lo hizo por esa vía para evitar que el tema se debatiera en el recinto y la suba aprobada pudiera ser mayor, como ocurrió en el Senado. Los senadores cobran arriba de $7 millones.



Según dijo, la recomposición sería pagada en cuotas: la primera del 40%, la segunda del 15 % y una tercera de 9 %. Pero no precisó a partir de cuándo.



Desde 2011 hasta abril los incrementos de los legisladores iban atados a la paritaria legislativa. Les iba a tocar, ahora, un 30 %. Pero por pedido del presidente Javier Milei, los titulares de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, dieron marcha atrás y les dejaron congelados los sueldos.



Semanas después, los senadores votaron en una polémica sesión un proyecto en el que ataron sus dietas a los módulos que conforman los sueldos legislativos y se autoaumentaron los sueldos a $ 7,2 millones bruto, por lo que, con los descuentos les quedaban $ 4,5 millones en mano. Pero como después, en mayo, los módulos se incrementaron un 9%, la dieta alcanzó los 8 millones bruto. Unos $ 5 millones netos, detalló el diario Clarín.