Milei apuntó a Pedro Sánchez y criticó al periodismo: "Se hacen los distraídos"

El presidente Javier Milei reflotó la tensión con su par español, Pedro Sánchez, y volvió a criticar a periodistas argentinos. Lo hizo a través de su cuenta de X (ex Twitter) con un ejemplo de un periodista español.Se trata de Vito Quiles, quien denunció una supuesta persecución por el Gobierno español, tras haber publicado que uno de los ministros de Sánchez habría utilizado un auto oficial para ir al recital de la cantante pop Taylor Swift.En esa línea, el mandatario argentino agregó: "Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos". Para finalizar, Milei afirmó que los periodistas argentinos “son cómplices del socialismo autoritario”.De esta manera, el jefe de Estado vuelve a poner a flote no solo sus cruces con periodistas críticos a su gestión, sino también a Sánchez. La Argentina y España viven horas de extrema tensión.El Gobierno español decidió retirar a su embajadora de Buenos Aires, luego de que Milei acusara a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, de corrupta. Gómez es investigada por la Justicia española por tráfico de influencias y corrupción.