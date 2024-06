Reiniciarán las obras en la Reversión del Gasoducto Norte

Finalmente, se retomarán las obras en la reversión del Gasoducto Norte, que permitirá la conexión entre la Cuenca Neuquina, en donde crece la producción no convencional de gas de Vaca Muerta, y siete provincias del centro y el norte argentino. El objetivo será reemplazar la provisión que se importaba desde Bolivia.



Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja y Córdoba son los distritos involucrados que se conectarán con el gasoducto para el abastecimiento domiciliario y la generación de electricidad en centrales térmicas. El aporte financiero del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (conocido como CAF, por su anterior denominación, Corporación Andina de Fomento) fue de u$s 540 millones.



Hasta el momento, la reversión del Gasoducto Norte es la única obra pública nacional licitada por el gobierno de Javier Milei. Su posibilidad de concreción se debió al desembolso de fondos del organismo financiero internacional, que prioriza el desarrollo de infraestructura para el sustento energético de la región. Se espera que en septiembre estén culminadas las obras, en el marco del declinante aporte de gas de Bolivia, que atraviesa una inédita situación de falta de abastecimiento de combustibles en su propio país. Obras en el Gasoducto Norte Bajo la supervisión de la compañía estatal ENARSA, las obras fueron encomendadas por la Unión Transitoria de Empresas (UTE), una sociedad conformada por Techint y Sacde que ganó la licitación de la reversión del Gasoducto Norte con el antecedente de haber concretado el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.



La última etapa de trabajo culminada este mes finalizó en la localidad cordobesa de Arroyo Cabral. Para ello, la UTE contó con un sistema de soldadura automática que permitió reducir los tiempos de ejecución y culminar los trabajos en tiempo récord, en línea con los plazos contractuales previstos. En total se realizaron 4.059 soldaduras en 41 días, lo que equivale a un promedio de avance de 3 kilómetros diarios.



Este proceso final de obras implican un gasto total de u$s 720 millones (por lo que el préstamo de la CAF cubre el 66%) e implica el desarrollo de 22 kilómetros de Gasoducto, más 62 kilómetros de loops al Gasoducto Norte a la altura de Ferreyra y la ciudad de Córdoba y el cambio de sentido de 4 plantas compresoras. El último pago del Gobierno nacional a la UTE fue realizado en mayo por un total de $14.000 millones, cubiertos con créditos de bancos comerciales. Fuente: Ámbito