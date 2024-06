Javier Milei viajará a China y se reunirá con Xi Jinping

El presidente Javier Milei visitará la República Popular de China, confirmaron fuentes oficiales a Ámbito. El viaje trascendió luego de que se anunciara la renovación de los u$s5.000 millones del swap con ese país hasta julio de 2026.



Está previsto que en China el jefe de Estado mantenga una reunión bilateral con su par Xi Jinping. Sin embargo, todavía no está definida la fecha del viaje.



El miércoles, el Banco Central (BCRA) informó que logró acordar la renovación del tramo del swap de monedas con el Banco Popular Chino (BPOC). Así, el regulador monetario no deberá desembolsar los u$s5.000 millones (35.000 millones de yuanes) de las reservas, lo que significa un gran alivio para el Gobierno.



Alivio para las reservas: BCRA anunció que renovó los u$s5.000 millones del swap con China hasta julio de 2026



Si bien aún se desconocen las condiciones puntuales del acuerdo alcanzado, lo que se sabe es que ambos reguladores pautaron que, tras un plazo de 12 meses (desde junio de 2025) en los que no habrá desembolsos, el BCRA comenzará de reducir gradualmente el monto activado del swap. Lo hará durante otros 12 meses y, de esta manera, el tramo mencionado se desactivará por completo a mediados de 2026. Así, la extensión será por un período total de dos años, de los cuales uno (el primero) será de gracia.



La noticia se conoció luego de que el miércoles por la mañana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reuniera con el embajador chino en Argentina, Wang Wei. En ese marco se habría cerrado, finalmente, el acuerdo con el país oriental. Y, por otro lado, llega luego de conocerse las declaraciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto de que esperaba que se reprogramaran los vencimientos por el equivalente a unos u$s5.000 millones.



Qué dijo Mondino sobre la renovación del swap y las especulaciones sobre su continuidad



La canciller Diana Mondino habló por primera vez en medio de las especulaciones y rumores que crecieron en las últimas horas sobre su posible salida del Gabinete por un cruce con el presidente Javier Milei. Sin embargo, la funcionaria aseguró que continúa en el puesto y lanzó: "Pueden ir a trabajar a Hollywood con tanta imaginación. Yo voy a seguir acá". Además, negó problemas en la relación con China y celebró la renovación por u$s5.000 millones del swap.



Mondino celebró la renovación por u$s5.000 millones del swap con China hasta julio de 2026 y sostuvo que este acuerdo siembre estuvo garantizado.



"Creo que acá hubo mucha especulación y no había ninguna dificultad con la relación con China", aseguró. En esa línea agregó que "lamentablemente se crean muchos rumores que son infundados y acá está la prueba de que eran inventos innecesarios".